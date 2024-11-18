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Велика Британія і Франція дозволили Україні бити ракетами по рф, але з обмеженнями

18 листопада 2024, 21:07
Велика Британія і Франція дозволили Україні бити ракетами по рф, але з обмеженнями
Wikipedia
Україна отримала дозвіл на удари по території росії від західних союзників, але знову не обійшлося без обмежень.
Україна дійсно отримала дозвіл на використання ракет Storm Shadow/SCALP спільного виробництва Франції та Великої Британії по цілях на території росії.
 
Про це заявило високопоставлене джерело у військово-політичних колах у коментарі "РБК-Україна".
 
Він зазначив, що ці ракети ЗСУ можуть використовувати тільки для атак на цілі в Курській області.
 
Нагадаємо, що 18 листопада 2024 року, у ЗМІ з'явилася інформація про те, нібито президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS по цілях на території росії. Після цього з'явилися новини, що такий самий дозвіл Україна отримала і від Франції з Великою Британією.
 
Однак офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.
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