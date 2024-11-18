Велика Британія і Франція дозволили Україні бити ракетами по рф, але з обмеженнями

Україна отримала дозвіл на удари по території росії від західних союзників, але знову не обійшлося без обмежень.

Україна дійсно отримала дозвіл на використання ракет Storm Shadow/SCALP спільного виробництва Франції та Великої Британії по цілях на території росії.

Про це заявило високопоставлене джерело у військово-політичних колах у коментарі "РБК-Україна".

Він зазначив, що ці ракети ЗСУ можуть використовувати тільки для атак на цілі в Курській області.

Нагадаємо, що 18 листопада 2024 року, у ЗМІ з'явилася інформація про те, нібито президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS по цілях на території росії. Після цього з'явилися новини, що такий самий дозвіл Україна отримала і від Франції з Великою Британією.

Однак офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.