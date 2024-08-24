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Велика Британія і партнери по НАТО запустили міжнародну кампанію "Піднімемо шум на підтримку України"

24 серпня 2024, 19:25
Велика Британія і партнери по НАТО запустили міжнародну кампанію
Фото:ivtour.com.ua
Організатори закликали організації і представників громадськості долучитися до кампанії.
Уряд ВеликоЇ Британії і партнери в НАТО оголосили міжнародну кампанію "Піднімемо шум на підтримку України" у День Незалежності України, 24 серпня.
 
Про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.
 
"Ми не повинні мовчати перед агресією росії. У цей День Незалежності України допоможіть нам відсвяткувати мужність і стійкість України, висловивши свою підтримку в соціальних мережах", – ідеться в повідомленні.
 
Організатори закликали організації і представників громадськості долучитися до кампанії, розмістивши в соціальних мережах відеоролик, що закликає до прояву підтримки України з хештегом #MakeNoiseForUkraine.
 
"Ви можете шуміти будь-яким зручним для вас способом: ляскати або кричати "ура", грати на інструменті, співати пісню, тупотіти ногами або дзвонити в дзвіночок. Ви також можете кричати "Слава Україні!" Чим унікальнішим, тим краще", – йдеться повідомленні.
 
Також про акцію повідомив офіційний обліковий запис НАТО в Х (Twitter).
 
"Пройшло більше 900 днів з моменту повномасштабного вторгнення росії. Поки зброя росії не замовкне, ми не замовкнемо", – ідеться в повідомленні.

 

НАТОВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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