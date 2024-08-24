Велика Британія і партнери по НАТО запустили міжнародну кампанію "Піднімемо шум на підтримку України"

Організатори закликали організації і представників громадськості долучитися до кампанії.

Уряд ВеликоЇ Британії і партнери в НАТО оголосили міжнародну кампанію "Піднімемо шум на підтримку України" у День Незалежності України, 24 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

"Ми не повинні мовчати перед агресією росії. У цей День Незалежності України допоможіть нам відсвяткувати мужність і стійкість України, висловивши свою підтримку в соціальних мережах", – ідеться в повідомленні.

Організатори закликали організації і представників громадськості долучитися до кампанії, розмістивши в соціальних мережах відеоролик, що закликає до прояву підтримки України з хештегом #MakeNoiseForUkraine.

"Ви можете шуміти будь-яким зручним для вас способом: ляскати або кричати "ура", грати на інструменті, співати пісню, тупотіти ногами або дзвонити в дзвіночок. Ви також можете кричати "Слава Україні!" Чим унікальнішим, тим краще", – йдеться повідомленні.