Велика Британія може відправити своїх військових в Україну на 5 років – The Telegraph

Союзники України обговорюють питання розміщення миротворців

Велика Британія розглядає можливість розміщення військ в Україні терміном на п'ять років.

Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на джерела.

Такі плани обговорюють із союзниками. Видання зазначило, що згідно з планом, який є одним із низки варіантів на столі, сили під проводом Європи буде введено в Україну, щоб насамперед стримувати Росію від порушення будь-якої мирної угоди і надати українським військовим такий необхідний перепочинок.

Згідно з планом, франко-британські "сили запевнення" також запропонують допомогу в захисті неба і морів України.

Але головною метою розгортання буде негайний початок допомоги в навчанні та відновленні ЗСУ для стримування ще одного можливого російського нападу. Пізніше вони будуть виведені поетапно, а останні війська залишать Україну приблизно через п'ять років, зазначило видання.