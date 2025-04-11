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Велика Британія може відправити своїх військових в Україну на 5 років – The Telegraph

11 квітня 2025, 08:55
Велика Британія може відправити своїх військових в Україну на 5 років – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Союзники України обговорюють питання розміщення миротворців
Велика Британія розглядає можливість розміщення військ в Україні терміном на п'ять років.
 
Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на джерела.
 
Такі плани обговорюють із союзниками. Видання зазначило, що згідно з планом, який є одним із низки варіантів на столі, сили під проводом Європи буде введено в Україну, щоб насамперед стримувати Росію від порушення будь-якої мирної угоди і надати українським військовим такий необхідний перепочинок.
 
Згідно з планом, франко-британські "сили запевнення" також запропонують допомогу в захисті неба і морів України.
 
Але головною метою розгортання буде негайний початок допомоги в навчанні та відновленні ЗСУ для стримування ще одного можливого російського нападу. Пізніше вони будуть виведені поетапно, а останні війська залишать Україну приблизно через п'ять років, зазначило видання.
 
Журналісти наголосили, що Велика Британія, Франція та їхні союзники намагатимуться спрацювати на випередження і швидко відновити та зміцнити українську армію до того, як кремль буде готовий до нового нападу.
 
Керівники британської, датської та німецької розвідок вважають, що путін може бути готовим до цього всього через п'ять років.

 

миротворціВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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