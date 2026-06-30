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Велика Британія може зобов’язати біженців повернути 10 тисяч фунтів, аби покрити витрати на їхнє проживання

30 червня 2026, 12:31
Велика Британія може зобов’язати біженців повернути 10 тисяч фунтів, аби покрити витрати на їхнє проживання
Фото:ivtour.com.ua
Норму включили до законопроєкту про імміграцію та надання притулку, який винесуть на розгляд парламенту 30 червня.
Шукачів притулку у Великій Британії можуть зобов’язати повернути близько 10 000 фунтів на покриття витрат, щойно вони почнуть заробляти.
 
Про це пише BBC.
 
Вимога стосуватиметься повнолітніх біженців, які мають право працювати у Великій Британії. Так, мігранти, які працюють і заробляють певну суму, будуть зобов’язані виплатити фіксовану суму, яка, як очікується, становитиме 10 000 фунтів. Суму потрібно буде погасити частинами, перш ніж вони отримають право на постійне проживання в країні. Міністерство внутрішніх справ ще не визначило, скільки саме людина має заробляти, перш ніж почати виплати.
 
"Підтримка у вигляді надання притулку – це право, але це також і відповідальність. Щойно люди зможуть зробити свій внесок і віддячити британському народу за його щедрість, ми очікуємо, що вони це зроблять", – заявила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд.
 
За даними МВС, минулого року на підтримку шукачів притулку витратили близько 4 мільярдів фунтів коштів платників податків. Середня вартість проживання однієї людини за ніч становить 23,25 фунта в державному житлі та 144 фунти в готелі.Рада з питань біженців розкритикувала пропозицію як «додатковий податок на біженців».
 
"Причина, через яку багато хто потребує підтримки, полягає в тому, що саме Міністерство внутрішніх справ забороняє шукачам притулку працювати під час розгляду їхніх заяв", – заявив директор організації Імран Хуссейн.
 
Обсерваторія з питань міграції Оксфордського університету поставила під сумнів, скільки коштів уряд насправді зможе відшкодувати, вказавши на низькі рівні доходів серед біженців.
 
"Наприклад, у 2023 році, за оцінками, лише 13% осіб, яким п’ять років тому було надано статус біженця, заробляли щонайменше 20 000 фунтів, а решта або не працювали, або мали нижчі доходи", – зазначила директорка Мадлен Сампшн.

 

біженціВелика Британія

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