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Велика Британія перехопила два російські літаки, які маневрували біля авіаносця в Норвезькому морі

06 липня 2026, 12:10
Велика Британія перехопила два російські літаки, які маневрували біля авіаносця в Норвезькому морі
Фото: Facebook / Royal Air Force
Крім того, поруч з авіаносцем російські літаки скидали пристрої, які можуть використовуватися як підводні мікрофони для пошуку і відстеження субмарин.
Літаки F-35 Повітряних сил Великої Британії ще 2 липня перехопили два російські літаки, які рухалися поблизу британського авіаносця і скидали у воду мікрофони для відстеження підводних човнів.
 
Про це пише Politico.
 
Як зазначається, йдеться про російські літаки Bear F (Ту-142). У британському Міністерстві оборони заявили, що літаки неодноразово наближалися до британського авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі "в небезпечних і непрофесійних маневрах".
 
Крім того, поруч з авіаносцем російські літаки скидали сонобуї  – пристрої, які можуть використовуватися як підводні мікрофони для пошуку і відстеження субмарин.
 
Як вказує Politico, дії російських літаків відбулися на тлі того, як Велика Британія взяла на себе командування підрозділом спеціального призначення НАТО. Міноборони заявило, що ці сили "можуть розгорнути в будь-якій точці світу протягом декількох днів".
Велика Британіяросія окупантивійна в Україні

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