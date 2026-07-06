Велика Британія перехопила два російські літаки, які маневрували біля авіаносця в Норвезькому морі

Крім того, поруч з авіаносцем російські літаки скидали пристрої, які можуть використовуватися як підводні мікрофони для пошуку і відстеження субмарин.

Літаки F-35 Повітряних сил Великої Британії ще 2 липня перехопили два російські літаки, які рухалися поблизу британського авіаносця і скидали у воду мікрофони для відстеження підводних човнів.

Як зазначається, йдеться про російські літаки Bear F (Ту-142). У британському Міністерстві оборони заявили, що літаки неодноразово наближалися до британського авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі "в небезпечних і непрофесійних маневрах".

Крім того, поруч з авіаносцем російські літаки скидали сонобуї – пристрої, які можуть використовуватися як підводні мікрофони для пошуку і відстеження субмарин.

Як вказує Politico, дії російських літаків відбулися на тлі того, як Велика Британія взяла на себе командування підрозділом спеціального призначення НАТО. Міноборони заявило, що ці сили "можуть розгорнути в будь-якій точці світу протягом декількох днів".