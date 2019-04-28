Уряд підтримує зміну правил Палати лордів, згідно яких парламентарі повинні будуть заявляти в повному обсязі стосовно їх ділових інтересів у Росії і Китаї

Велика Британія посилить заходи протидії Росії і Китаю у фінансовій сфері і розвідці.

Йдеться про стримування потоків російських і китайських коштів, що надходять в країну через парламентаріїв, які лобіюють компанії і лондонський Сіті, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Уряд підтримує зміну правил Палати лордів, згідно яких парламентарі повинні будуть заявляти в повному обсязі стосовно їх ділових інтересів у Росії і Китаї.

Міністри планують прийняти законопроект про шпигунство, який викрив би діяльність іноземних розвідок у банках і інших ділових структурах Великої Британії.

Законопроектом передбачена і легша процедура видворення з країни співробітників іноземних розвідок, навіть якщо вони працюють у Великій Британії на законних підставах.

При цьому співрозмовники видання зазначили, що нині у Великій Британії працює більше агентів іноземних розвідок, ніж у часи "холодної війни".

Заступник британського міністра внутрішніх справ з питань безпеки Бен Воллес, коментуючи газеті ці ініціативи, заявив, що їх реалізація дозволить забезпечити прозорість британської політичної системи для того, щоб уберегти британську демократію від гібридних атак ворожих держав.

За його словами, в рамках одного розслідування з'ясувалося, що сім представників Палати лордів мали ділові інтереси, пов'язані з Росією, а деякі з них виступали з публічними заявами на підтримку Москви.

Нагадаємо, що Велика Британія не має наміру компенсувати бюджету Ради Європи внески Росії, яка припинила виплати чере накладені санкції.