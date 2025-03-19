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Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачань озброєнь для України до припинення вогню

19 березня 2025, 11:11
Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачань озброєнь для України до припинення вогню
Питання збільшення Києву військової допомоги Леммі обговорював із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас на зустрічі в Лондоні напередодні
Велика Британія і Євросоюз ведуть переговори щодо прискорення збройових поставок Україні до можливих домовленостей стосовно припинення вогню.
 
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на британського міністра закордонних справ Девіда Леммі.
 
"Звичайно, ми маємо намір поставити Україну в максимально сильну позицію у військовому та економічному плані", - повідомив Леммі агентству.
 
Міністр пояснив, що питання збільшення Києву військової допомоги він обговорював із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас на зустрічі в Лондоні у вівторок.
 
За його словами, цю ідею також висували на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді минулого тижня.
 
Bloomberg зазначає, що цю заяву глава британського МЗС зробив до закінчення телефонної розмови президента США Дональда Трампа з путіним.
Британіявійна в Україніросія окупанти

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