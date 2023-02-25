Велика Британія в ООН: Не можна допускати, щоб Україна була вразливою для нападу росії

Про це вчора міністр заявив на засіданні Радбезу ООН з нагоди річниці війни.

Пише Укрінформ.

“Ми ніколи не повинні допускати, аби Україна знову залишилася вразливою для нападу. Ми повинні переконатися, що Україна – у безпеці й економічно життєздатна”, – заявив Клеверлі.

І додав, що Британія пишається тим, що є одним з організаторів конференції з відновлення України, що має пройти в Лондоні у червні цього року.

Клеверлі сказав, що війна має закінчитися перемогою України і встановленням тривалого миру, заснованого на Статуті ООН, а підтримка України не обмежена і ніколи не буде обмежена в часі.

“Наш захист Статуту ООН не обмежений і ніколи не буде обмежений у часі. Ми дотримаємося обіцянок, які дали Статуту ООН і українському народові, і надаватимемо українцям необхідну допомогу стільки, скільки буде потрібно, доки Україна не переможе, доки не будуть відновлені її суверенітет і територіальна цілісність”, – додав міністр закордонних справ Британії .

Агресія проти України провалюється, і через безнадійні амбіції путіна щоденно гинуть близько восьми сотень російських військових, сказав в ООН Клеверлі.

При цьому путін вдається до всіх брудних насильницьких інструментів, наявних у його розпорядженні. Наприклад, до перешкоджання поставкам зерна та енергоносіїв, погроз ескалацією, отруйної дезінформації та кібератак, заявив Клеверлі.

“Ми повинні визнати, що ці речі є ознакою слабкості, а не сили”, – зауважив британський політик.