Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці з Україною
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, повідомляє Економічна правда з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Крім коштів для Військово-Морського флоту України Великобританія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетики", – сказав Зеленський.
У свою чергу Джонсон заявив: "Сьогодні я оголосив про додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку системи належного управління та енергетичної незалежності України".
Як повідомляла пресслужба прем'єр-міністра Великобританії, новий фонд разом із іншим британським фондом Good Governance Fund допоможуть знизити залежність України від російських постачань енергоносіїв.
Good Governance Fund було створено у 2015 році для підтримки економічних та інституційних реформ у Східній Європі та на Західних Балканах.
Нагадаємо, що Британія анонсувала допомогу для України обсягом 88 млн фунтів на підтримку енергетичної незалежності та стабільності держуправління.
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