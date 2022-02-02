Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці з Україною

"Сьогодні я оголосив про додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку системи належного управління та енергетичної незалежності України", - заявив Джонсон
Велика Британія виділить ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на британсько-українські інфраструктурні та енергетичні проєкти.
Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці з Україною Фото: DW

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, повідомляє Економічна правда з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Крім коштів для Військово-Морського флоту України Великобританія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетики", – сказав Зеленський.

У свою чергу Джонсон заявив: "Сьогодні я оголосив про додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку системи належного управління та енергетичної незалежності України".

Як повідомляла пресслужба прем'єр-міністра Великобританії, новий фонд разом із іншим британським фондом Good Governance Fund допоможуть знизити залежність України від російських постачань енергоносіїв.

Good Governance Fund було створено у 2015 році для підтримки економічних та інституційних реформ у Східній Європі та на Західних Балканах.

Нагадаємо, що Британія анонсувала допомогу для України обсягом 88 млн фунтів на підтримку енергетичної незалежності та стабільності держуправління.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 02 2022 10:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.