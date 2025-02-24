Велика Британія заборонить в'їзд федеральним міністрам та високопоставленим чиновникам рф – The Times

У санкційному списку також є керівники російських компаній, що працюють в секторах енергетики, фінансів і ЗМІ.

У межах нового, найбільшого пакету санкції проти росії Велика Британія забороняє всім високопоставленим російським політикам, чиновникам і бізнесменам в’їзд до країни.

Про це пише The Times.

“Щоб чинити тиск на російську еліту, міністерство внутрішніх справ оголосило, що всім місцевим і федеральним міністрам, а також директорам і топ-менеджерам великих російських компаній буде заборонено в'їзд в країну”, ‒ зазначає видання.

Актуальні санкції проти високопоставлених членів режиму путіна забороняють в’їзд до Сполученого Королівства таким олігархам, як Роман Абрамович і Олег Дерипаска.