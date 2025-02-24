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Велика Британія заборонить в'їзд федеральним міністрам та високопоставленим чиновникам рф – The Times

24 лютого 2025, 13:53
Велика Британія заборонить в'їзд федеральним міністрам та високопоставленим чиновникам рф – The Times
Фото: ukrep.be
У санкційному списку також є керівники російських компаній, що працюють в секторах енергетики, фінансів і ЗМІ.
У межах нового, найбільшого пакету санкції проти росії Велика Британія забороняє всім високопоставленим російським політикам, чиновникам і бізнесменам в’їзд до країни.
 
Про це пише The Times.
 
Щоб чинити тиск на російську еліту, міністерство внутрішніх справ оголосило, що всім місцевим і федеральним міністрам, а також директорам і топ-менеджерам великих російських компаній буде заборонено в'їзд в країну”, ‒ зазначає видання.
 
Актуальні санкції проти високопоставлених членів режиму путіна забороняють в’їзд до Сполученого Королівства таким олігархам, як Роман Абрамович і Олег Дерипаска.
 
За словами урядовців, цей крок був необхідний, щоб чинити подальший політичний тиск на путіна та зменшити ширшу загрозу національній безпеці, яку створюють “еліти, пов’язані з кремлем”.
 
Ми використаємо всі наявні в нас інструменти, щоб захистити нашу країну від загрози з боку росії”, ‒ заявив міністр безпеки Ден Джарвіс.
 
Хоча міністерство внутрішніх справ ще не оприлюднило список імен осіб, на яких поширюється заборона, у відомстві заявили, що до нього увійдуть високопоставлені політики, такі як федеральні міністри або представники місцевої влади.
 
Список також охопить вищих державних службовців, які працюють у федеральних або державних органах чи агенціях, так само як старших менеджерів компаній, що працюють в секторах енергетики, фінансів і ЗМІ.
 
Вони засуджують наші цінності публічно, користуючись перевагами Великої Британії приватно ‒ перевагами, яких вони прагнуть позбавити Україну, підтримуючи війну росії. Вони можуть виступати інструментами для російської держави, уможливлюючи продовження та розширення російської агресії”, ‒ зазначили у міністерстві.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

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