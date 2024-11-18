Велика Британія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет рф

До санкційного списку потрапило російське вантажне судно Port Olya-3.

Велика Британія оголосила про посилення санкцій проти Ірану у відповідь на постачання балістичних ракет росії.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

Зокрема, нові санкції передбачають замороження активів іранської авіакомпанії Iran Air та судноплавної компанії Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) за їхню роль у підтриманні оборонного сектору Ірану та транспортуванні зброї до Росії для її подальшого використання на полі бою в Україні.

Крім того, санкції запроваджені проти державного національного судноплавного перевізника Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) і російського вантажного судна PORT OLYA-3.