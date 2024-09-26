Велика Британія запровадила санкції проти п'ятьох суден і двох компаній, пов'язаних із російським СПГ

У повідомленні наголошується, що раніше 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти "Арктик СПГ 2" разом із союзниками у США та ЄС.

Велика Британія запровадила санкції проти п’яти суден і двох компаній, що працюють у російському секторі скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"Це перший випадок, коли Велика Британія використовує свої нові повноваження щодо специфікації суден безпосередньо проти суден, що перевозять СПГ. Сьогоднішні дії є продовженням спільних зусиль із союзниками щодо припинення спроб росії збільшити свої майбутні доходи від продажу енергоносіїв - найважливішого джерела фінансування війни путіна в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що СПГ є важливим джерелом фінансування незаконної війни в Україні. росія планує збільшити свої доходи від СПГ, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%.