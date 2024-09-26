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Велика Британія запровадила санкції проти п'ятьох суден і двох компаній, пов'язаних із російським СПГ

26 вересня 2024, 16:09
Велика Британія запровадила санкції проти п'ятьох суден і двох компаній, пов'язаних із російським СПГ
Фото: з відкритих джерел
У повідомленні наголошується, що раніше 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти "Арктик СПГ 2" разом із союзниками у США та ЄС.
Велика Британія запровадила санкції проти п’яти суден і двох компаній, що працюють у російському секторі скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".
 
Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
 
"Це перший випадок, коли Велика Британія використовує свої нові повноваження щодо специфікації суден безпосередньо проти суден, що перевозять СПГ. Сьогоднішні дії є продовженням спільних зусиль із союзниками щодо припинення спроб росії збільшити свої майбутні доходи від продажу енергоносіїв - найважливішого джерела фінансування війни путіна в Україні", - йдеться в повідомленні.
 
Зазначено, що СПГ є важливим джерелом фінансування незаконної війни в Україні. росія планує збільшити свої доходи від СПГ, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%.
 
"Сьогодні, 26 вересня, Велика Британія здійснила рішучі дії щодо запровадження санкцій стосовно п’яти суден і двох пов'язаних із ними компаній, які беруть участь у транспортуванні російського СПГ, зокрема з флагманського російського проєкту "Арктик СПГ 2", - зазначається в повідомленні.
 
У повідомленні наголошується, що раніше 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти "Арктик СПГ 2" разом із союзниками у США та ЄС.
 
"Відтоді проєкт був змушений скоротити виробництво. Сьогоднішні дії націлюються на судна й організації, залучені в російський сектор СПГ, які беруть участь у проєктах, важливих для майбутнього виробництва енергії в росії", - йдеться в документі.
 
Велика Британія вже запровадила санкції проти 15 суден і організацій, задіяних у російському секторі СПГ. 

 

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