Велика Британія засудила дії медиків в аеропорту Дохи: оглядали жінок, шукаючи матір знайденого немовляти
Про це повідомило "Громадське" з посиланням на Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії.
Британські дипломати назвали огляд жінок у катарському аеропорту "абсолютно жахливою" ситуацією і сподіваються, щоб у майбутньому це не повторювалося.
Своєю чергою у міністерки закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявили, що поводження з жінками було "образливим та недоречним".
А що сталося?
2 жовтня у терміналі аеропорту в столиці Катару Досі знайшли новонароджене немовля. Працівники авіакомпанії Qatar Airways затримали рейс і відправили всіх жінок на ньому — більшість були австралійками — на медогляд, аби встановити, якій із матерів належала дитина.
Один із пасажирів літака розповів The Guardian, що десь через три години після планованого часу злету представники авіакомпанії попросили жінок на борту зійти з рейсу. Пізніше їх повернули, але ті були «дуже засмучені», пригадує чоловік.
"Одна з тих точно плакала, вони обговорювали, що сталося, і казали, що це було неприпустимо й огидно", - додав він.
Жінки розповіли чоловікові, що їх відвели до лікарки, яка попрохала їх роздягнутися догола, а після цього оглянула їхні статеві органи, аби визначити, котра з них нещодавно народила. Відбувся огляд без їхньої згоди й попереднього відома.
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