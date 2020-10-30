Велика Британія засудила дії медиків в аеропорту Дохи: оглядали жінок, шукаючи матір знайденого немовляти

Поводження з жінками було "образливим та недоречним".

Влада Великої Британії офіційно засудила дії Катару і підтвердила, що дві їхні громадянки були серед тих жінок, яких оглядали медики в аеропорту Дохи начебто через те, щоб «пересвідчитися, що вони не народжували».

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії.

Британські дипломати назвали огляд жінок у катарському аеропорту "абсолютно жахливою" ситуацією і сподіваються, щоб у майбутньому це не повторювалося.

Своєю чергою у міністерки закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявили, що поводження з жінками було "образливим та недоречним".

А що сталося?

2 жовтня у терміналі аеропорту в столиці Катару Досі знайшли новонароджене немовля. Працівники авіакомпанії Qatar Airways затримали рейс і відправили всіх жінок на ньому — більшість були австралійками — на медогляд, аби встановити, якій із матерів належала дитина.

Один із пасажирів літака розповів The Guardian, що десь через три години після планованого часу злету представники авіакомпанії попросили жінок на борту зійти з рейсу. Пізніше їх повернули, але ті були «дуже засмучені», пригадує чоловік.

"Одна з тих точно плакала, вони обговорювали, що сталося, і казали, що це було неприпустимо й огидно", - додав він.

Жінки розповіли чоловікові, що їх відвели до лікарки, яка попрохала їх роздягнутися догола, а після цього оглянула їхні статеві органи, аби визначити, котра з них нещодавно народила. Відбувся огляд без їхньої згоди й попереднього відома.