Велика Британія заявила про рекордні за 30 років інвестиції у сферу озброєння

У наступні чотири роки міністерство оборони країни буде отримувати додаткові 4 мільярди фунтів щорічно

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна збільшить інвестиції у військово-промисловий комплекс до рекордних за останні 30 років сум.

Британський прем'єр заявив, що виділені кошти підуть на розвиток проєктів в області кібербезпеки та освоєння космосу, повідомляє "Громадське".

Нині річний бюджет міністерства оборони Великої Британії становить близько 40 мільярдів фунтів (1 трлн 487 млрд грн). Ще 16,5 мільярдів фунтів (618 млрд грн) виділять протягом чотирьох наступних років додатково до звичайного річного бюджету. Таким чином, видатки на ПВК збільшать приблизно на 10%.

Про таку ініціативу Джонсон повідомив у четвер, 19 листопада, у під час виступу у Палаті громад (нижній палаті) парламенту Великої Британії. Він заявив, що міжнародні відносини стають все більш небезпечними, а конкуренція між країнами більш інтенсивною, ніж коли-небудь після завершення холодної війни.

У зверненні до парламентарів він зазначив, що нині оборона країни має бути "понад усе", а Велика Британія має бути "вірною своїй історії і стояти поруч з союзниками". Для цього прем'єр вбачає потребу модернізувати оборонну галузь.

"Це наш шанс покінчити з епохою відступу, змінити наші збройні сили, об'єднати та розвинути країну, стати піонерами в області нових технологій, захистити наших людей і наш спосіб життя", - заявив Джонсон.

Однак, в уряді Великої Британії зазначають, що такі витрати не були передбачені в економічній програмі Консервативної партії, яка має більшість у Палаті громад.

До того ж уряд зобов'язався регулярно індексувати військові витрати до значення, що перевищує інфляцію на 0,5% за кожен рік роботи нинішнього парламенту. Наразі інфляція в країні становить 0,7%. Таким чином, за прогнозами, бюджет міністерства оборони в цілому зросте на 24,1 мільярда фунтів, у порівнянні з торішнім бюджетом.

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