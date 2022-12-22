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ПОЛІТИКА

"Велика честь бути тут - у колі друзів України": Зеленський оприлюднив відео візиту до США

22 грудня 2022, 08:14
Фото: РБК-Україна
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео візиту до Сполучених Штатів 21 грудня.
Про це повідомляє глави держави в Facebook .
 
У підписі до ролика політик розповів, що передав американському колезі відзнаку "Хрест бойових заслуг" від українського військового - командира батареї HIMARS.
 
Зеленський зазначив, що під час зустрічі у Бахмуті воїн попросив передати його нагороду Джозефу Байдену на знак вдячності за неоціненну підтримку України і той внесок, який зробили США у посилення нашої обороноздатності.
 
"Для мене велика честь бути зараз тут. Дякую за запрошення й теплий прийом у колі справжніх друзів України", - додав президент.
 
 
СШАВолодимир Зеленський

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