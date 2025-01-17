Великі техгіганти руйнують європейську демократію. Але є рішення: вимкнути їхні алгоритми – Джонні Райан

Джонні Райан, директор Enforce – підрозділу Ірландської ради з громадянських свобод, у колонці в Guardian розмірковує, як ЄС повинен боротися з алгоритмами великих технологічних гігантів, які знищують демократію в європейських країнах і посилюють ненависть між різними групами суспільства. Він також розглянув роль Ірландії у "дахуванні" проступків і злочинної діяльності великих технологічних компаній.

Останні спроби прямого політичного втручання Ілона Маска ілюструють серйозну небезпеку, з якою стикається Європа. Він запропонував повалити уряд Великої Британії, запитуючи, чи "Америка повинна звільнити народ Британії від їхнього тиранічного уряду". Через три дні після цього він приймав ультраправого кандидата в канцлери Німеччини на майбутніх федеральних виборах у прямому ефірі на соціальній медіа-платформі X, якою він володіє. Цілком ймовірно, що його маніпуляції з алгоритмом X допомогли проштовхнути обох у стрічки мільйонів людей. Минулого тижня також стало відомо, що компанія SpaceX Маска може почати забезпечувати більшу частину оборонної мережі Італії.

Європейські лідери повинні розглядати таку поведінку як ознаку майбутніх подій. Ми нерозумно дозволили зосередити контроль над цифровими медіа та інфраструктурою в руках кількох американських технологічних олігархів. Тепер великі технології США – це інструмент Дональда Трампа.

Джефф Безос кастрував Washington Post, Марк Цукерберг випотрошив модерацію контенту Meta, і, ймовірно, наступним буде Google. Кожен американський технологічний олігарх (Безос, Цукерберг, Сундар Пічаї, Сем Альтман, Тім Кук і Сатья Наделла з Microsoft) минулого тижня пожертвував Трампу $1 млн.

Трамп тримає Європу під прицілом, і великі технології тепер під його крилом. У п'ятницю Цукерберг сказав в подкасті Джо Рогана, що він вірить, що адміністрація Трампа буде захищати американські великі технології від ЄС. Погроза Венса в листопаді, що США заморить НАТО фінансовим голодом, якщо ЄС запровадить свій закон проти Х, є повчальною.

Це означає, що Європа перебуває під атакою кліщів як із заходу, так і зі сходу. За останні чотири місяці росії майже вдалося сфальсифікувати вибори в країні-члені ЄС Румунії та країні-кандидаті на вступ до ЄС Молдові за допомогою TikTok і Meta. Тепер, схоже, Ілон Маск може придбати і американський підрозділ TikTok.

Це криза. Ліберальна демократія буде розірвана на шматки, якщо Урсула фон дер Ляєн і керівник служби безпеки ЄС Хенна Вірккунен не вживуть швидких і розумних заходів. Американські та китайські технологічні олігархи контролюють алгоритми, які формують те, як європейці бачать світ щодня через наші соціальні мережі. Їхні системи посилюють обурення і налаштовують наші спільноти один проти одного. Вони також проштовхують самоушкодження та самогубства у дитячі стрічки.

Що має робити Європа? ЄС повинен зламати маніпуляційну машину великих технологічних гігантів. Заява Цукерберга минулого тижня про те, що він хоче позбутися фактчекерів Meta, була відволікаючим маневром. Meta роками знала, що жодна модерація контенту не може вирішити проблему, створену її власним алгоритмом. Її внутрішні дослідження, що просочилися в мережу, чітко говорять: "Ми ніколи не видалимо все шкідливе із засобу комунікації, яким користується так багато людей, але ми можемо принаймні зробити все можливе, щоб припинити збільшення шкідливого контенту за рахунок його неприродного поширення".

У секретному дослідженні Facebook у 2016 році повідомлялося, що "64% усіх приєднань до екстремістських груп відбуваються завдяки нашим рекомендаційним інструментам ... наші системи рекомендацій посилюють проблему". Проте минулого тижня Цукерберг майже не згадував про алгоритми, окрім того, що відтепер Meta's ще більше збільшить політичний контент.

Фон дер Ляєн і Вірккунен повинні терміново зробити три речі, щоб захистити демократію. По-перше, радикально прискорити дії відповідно до Закону про цифрові послуги проти алгоритмів, які підривають політичні дебати.

По-друге, чинити серйозний політичний тиск на Ірландію, щоб змусити її дотримуватися закону ЄС про захист даних, Загального регламенту про захист даних (GDPR), спрямованого проти великих технологічних гігантів. Це дуже важливо, оскільки алгоритми великих технологій покладаються на особливо інтимні персональні дані про наші смаки та спонукання, щоб вирішити, яким контентом нас годувати. Це, своєю чергою, змушує нас жадібно прокручувати сторінки, щоб продати більше реклами, яка привертає нашу увагу. GDPR забороняє обробку персональних даних, які можуть розкрити такі речі, як наші політичні погляди, переконання та сексуальні бажання, за винятком випадків, коли нас спеціально попросили увімкнути систему, попередили про наслідки, а потім окремо попросили підтвердити, що ми дійсно хочемо це зробити. Технологічні платформи цього не роблять.

Впровадження цих правил одним махом вимкне алгоритми великих техгігантів, повернувши X та інші платформи до їхнього золотого віку до 2014 року, до появи алгоритмів. Люди, а не алгоритми великих технологій, знову вирішуватимуть, що їм говорити, бачити і ділитися з друзями.

Але особливості європейського законодавства означають, що Ірландська комісія із захисту даних (DPC) займає унікальну позицію, очолюючи розслідування GDPR та дії проти зловживань великими техгігантами у всій Європі. Вона є провідним органом GDPR для YouTube і Google, Meta, TikTok, Microsoft і Apple, оскільки їхні європейські штаб-квартири розташовані в Ірландії.

Це паралізувало правозастосування ЄС проти великих технологій, чиї махінації з даними залишилися практично безкарними з боку ірландського DPC. Те обмежене правозастосування, яке він здійснює, як правило, відбувається під тиском інших наглядових органів ЄС. Дивно, але коли інші європейські національні органи захисту даних колективно проголосували за те, що DPC повинен розслідувати, як Meta використовує найбільш персональні дані людей, він відреагував не розслідуванням, а судовим позовом проти Meta. Європейський суд ще не виніс рішення у цій справі.

Дивно, але Ірландія не зазнала значного тиску з боку Брюсселя, щоб зняти ногу з гальм. Натомість дріб'язкове правозастосування та неправильне застосування GDPR тероризує малий бізнес у Європі та засипає всіх спливаючими вікнами з проханням про згоду.

По-третє, національні органи влади по всій Європі повинні бути готові вжити заходів проти алгоритмів великих технологічних гігантів і, можливо, навіть виключити їх зі своїх ринків (можливо, за допомогою Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги (AVMSD) – закону ЄС, що регулює аудіовізуальний контент, який часто ігнорують), якщо вони чинитимуть опір регулюванню. В іншому випадку країни можуть вдатися до менш цілеспрямованих заходів, таких як нинішня спроба кандидата в члени ЄС Албанії заборонити TikTok на один рік.

У довгостроковій перспективі Брюссель повинен усунути регуляторні бар'єри між країнами ЄС, які заважають європейським технологічним стартапам розвиватися через кордони. Європа також потребує цифрової інфраструктури, яка не покладається на іноземні держави.

Наш надзвичайно швидкий відрив від російської енергетики доводить, що Європа може діяти рішуче. Фон дер Ляєн повинна знову діяти швидко і сміливо. Європейська демократія перебуває під серйозною загрозою. Це не та битва, якої можна уникнути.

Джерело: The Guardian