Велика Британія призупинила співпрацю з рф з питань Арктики через її вторгнення в Україну

Британія відмовилася від повноцінної співпраці з рф з питань Арктики у відповідь на російське вторгнення в Україну

"Ми діємо в регіоні протягом багатьох років. Нам потрібно бути готовим захистити і за необхідності відстояти свої права в боротьбі з тими, хто бажає кинути виклик міжнародному порядку та свободі навігації або загрожує стабільності регіону іншими способами. Як один із засновників НАТО Велика Британія готова захистити своїх арктичних союзників та відповісти на агресію, якщо виникне така необхідність", - наголошується в документі.