Венесуела оголосила "масштабну військову мобілізацію" після прибуття авіаносця США до Карибського моря

12 листопада 2025, 14:55
Фото з вільних джерел
За словами міністра оборони Венесуели, навчання триватимуть до середи.
Венесуела заявила про початок "масштабної мобілізації" сухопутних, повітряних, морських і резервних сил у відповідь на нарощування військової присутності США в регіоні.
 
Про це передає CNN. 
 
За словами міністра оборони Венесуели, навчання триватимуть до середи й проводяться за наказом президента Ніколаса Мадуро для посилення обороноздатності країни.
 
Напередодні до зони відповідальності Південного командування США прибула авіаносна група на чолі з USS Gerald R. Ford — найбільшим військовим кораблем США. До складу угруповання входять два есмінці, командний корабель ППО, дев’ять авіаескадрилій і понад 4 000 моряків.
 
Вашингтон пояснює операцію боротьбою з наркотрафіком, однак Каракас розцінює її як спробу тиску на режим Мадуро. За оцінками, у регіоні нині перебуває близько 15 000 американських військових.
