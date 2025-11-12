Венесуела оголосила "масштабну військову мобілізацію" після прибуття авіаносця США до Карибського моря

За словами міністра оборони Венесуели, навчання триватимуть до середи.

Венесуела заявила про початок "масштабної мобілізації" сухопутних, повітряних, морських і резервних сил у відповідь на нарощування військової присутності США в регіоні.

За словами міністра оборони Венесуели, навчання триватимуть до середи й проводяться за наказом президента Ніколаса Мадуро для посилення обороноздатності країни.

Напередодні до зони відповідальності Південного командування США прибула авіаносна група на чолі з USS Gerald R. Ford — найбільшим військовим кораблем США. До складу угруповання входять два есмінці, командний корабель ППО, дев’ять авіаескадрилій і понад 4 000 моряків.

Вашингтон пояснює операцію боротьбою з наркотрафіком, однак Каракас розцінює її як спробу тиску на режим Мадуро. За оцінками, у регіоні нині перебуває близько 15 000 американських військових.