Венеціанська комісія оприлюднить два термінових висновки за запитом Зеленського щодо КС після 7 грудня
Венеціанська комісія оприлюднить два термінових висновки за запитом президента України Володимира Зеленського щодо реформи Конституційного Суду та боротьби з корупцією наступного тижня, після 7 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до запиту президента України від 25 листопада 2020 року про терміновий висновок щодо конституційної ситуації, створеної постановою Конституційного Суду №13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, Венеціанська комісія підготує два висновки, один із яких стосується механізмів протидії корупції, і другий, пов'язаний із реформою Конституційного Суду. Після віртуальних зустрічей із владою та зацікавленими сторонами обидва висновки будуть оприлюднені на тижні 7 грудня і згодом представлені на 125-му пленарному засіданні (11-12 грудня 2020 року) для затвердження", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 25 листопада прес-служба президента України повідомила, що Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, зумовленої рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня, і надати висновок про стан антикорупційного законодавства після його ухвалення. "Відповідного листа глава Української держави надіслав голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо", - повідомляє прес-служба.
Згідно з повідомленням, у листі Зеленський зазначає, що останні рішення КСУ щодо базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.
"Українська влада рішуче налаштована на її вирішення і відновлення законодавчих механізмів запобігання і боротьби з корупцією", - зазначає глава держави.
Зокрема, Зеленський звертається до Венеціанської комісії з проханням надати висновок про ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, дотримання КСУ процедури розгляду справи й ухвалення рішення, зокрема щодо його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.
Президент України закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення для виходу з конституційної кризи.
Нагадаємо, що Єрмак озвучив план виходу з конституційної кризи, який складається з трьох кроків
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