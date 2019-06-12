Венеціанська комісія ухвалила доповідь про наслідки включення незаконно анексованих територій до загально

У комісії вважають, що зобов'язання ПАРЄ не визнавати беззастережно анексію впливає на перевірку повноважень делегації держави, що здійснює анексію

У доповіді розглянуто вибори в загальнонаціональних виборчих округах, а не вибори парламентарів, які представляють конкретні виборчі округи. Документ було підготовлено за запитом Комітету ПАРЄ з правил процедури, імунітету та інституціональних питань наприкінці червня цього року в контексті спростування повноважень російської делегації в ПАРЄ на процедурній основі.

Венеціанська комісія (ВК) Ради Європи вважає, що хоча, згідно з міжнародним правом, існує чітке зобов'язання не лише для всіх держав, а й для міжнародних організацій прямо чи опосередковано не визнавати анексії, це не обов'язково зобов'язує Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) відмовити в повноваженнях делегації держави, що здійснює анексію, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це головний висновок нової доповіді, представленої сьогодні Радою експертів з конституційного права - Венеціанською комісією (ВК) Ради Європи, повідомляє прес-служба Ради Європи.

У доповіді розглянуто вибори в загальнонаціональних виборчих округах, а не вибори парламентарів, які представляють конкретні виборчі округи. Документ було підготовлено за запитом Комітету ПАРЄ з правил процедури, імунітету та інституціональних питань наприкінці червня цього року в контексті спростування повноважень російської делегації в ПАРЄ на процедурній основі. Повноваження залишаються оскаржуваними до відкриття сесії ПАРЄ 2020 року, коли всі держави-члени, включно з Росією, повинні будуть представити списки своїх нових делегацій.

Попри те, що в документі не фігурує ані Україна, ані Росія, ані незаконно анексований Крим, абсолютно очевидно, що йдеться саме про ці сторони ухваленого рішення.

Обґрунтовуючи свою позицію, Венеціанська комісія насамперед констатувала, що анексія є "незаконним актом, який порушує заборону на застосування сили і принципи територіальної цілісності держав та невтручання в справи, що належать до внутрішньої юрисдикції іншої держави". "Відповідно до міжнародного права існує чітке зобов'язання для всіх держав, а також для міжнародних організацій, включно з Радою Європи, не визнавати анексії, прямо чи опосередковано", - наголошується в доповіді.

Водночас у ВК вважають, що "право на вільні та справедливі вибори є одним із найважливіших політичних прав людини, а основне зобов'язання держави, що здійснює анексію, полягає в тому, щоб дозволити населенню анексованої території брати участь у виборах парламенту тієї держави, якій ця територія належить згідно із законом".

У ВК особливо наголосили, що для "держави, що здійснює анексію, організація виборів до свого власного парламенту є заходом, що суперечить принципу міжнародного гуманітарного права, згідно з яким держава, яка здійснює окупацію, має утримуватися від будь-яких важливих інституціональних змін".

"У будь-якому разі організація виборів державою, що здійснює окупацію, на анексованій території не здатна і не може "вилікувати" незаконність анексії. Крім того, вибори, що проводяться на територіях за межами міжнародно визнаних кордонів, матимуть труднощі щодо відповідності "вільним і справедливим" виборам, навіть якщо їхні результати можуть бути достовірним відображенням думки виборців", - зазначають у ВК.

У комісії вважають, що зобов'язання ПАРЄ не визнавати беззастережно анексію впливає на перевірку повноважень делегації держави, що здійснює анексію.

У зв'язку з цим експерти говорять про принцип пропорційності, однак не пояснюють його в деталях. "Під час ухвалення рішення про те, ратифікувати чи відхилити повноваження делегації, що складається з депутатів, які були обрані в загальнонаціональному окрузі, який включає територію, не визнану на міжнародному рівні, оскільки є частиною анексованої держави, вплив включення анексованої території на остаточні результати виборів має бути розглянуто з належним урахуванням принципу пропорційності", - вважають у ВК.

Комісія зазначає, що стосовно загальнонаціональних виборчих округів "зобов'язання за міжнародним правом для ПАРЄ не визнавати анексії необов'язково спричиняє обов'язок відмовити в повноваженнях усій делегації держави, що здійснює анексію", - констатують у прес-релізі.

У ВК не виключили, що "можливі інші варіанти". "ПАРЄ може розглянути питання щодо збільшення таких варіантів на майбутнє", - йдеться в прес-релізі.

Доповідь в повному обсязі буде оприлюднено в понеділок, 9 грудня.

Нагадаємо, що Росія вимагає виключити будь-які згадки про Крим із резолюції ОБСЄ