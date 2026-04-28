Венс сумнівається у звітах Пентагону про війну з Іраном – The Atlantic

28 квітня 2026, 13:36
Віцепрезидент побоюється дефіциту боєприпасів і неповної картини втрат.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс неодноразово ставив під сумнів точність інформації щодо війни в Ірані та стану запасів зброї, яку надає Пентагон, під час закритих зустрічей з президентом та іншими посадовцями з національної безпеки.

Про це пише The Atlantic із посиланням на високопосадовців адміністрації.

При цьому Венс представляв побоювання як власні, не звинувачуючи міністра оборони Піта Гегсета чи очільника Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна у введенні президента в оману. Радники припустили, що він намагається уникнути особистого конфлікту у воєнному кабінеті.

Що приховує Пентагон

Публічно Ґегсет і Кейн заявляють про "разючі" успіхи та "практично необмежені" запаси зброї. Однак внутрішні оцінки малюють іншу картину.

За даними джерел The Atlantic, Іран зберігає дві третини своїх військово-повітряних сил, основну частину ракетних пускових потужностей і більшість малих швидкісних човнів, здатних мінувати Ормузьку протоку. У березні Ґегсет вихвалявся "повним контролем" над іранським небом, але вже в квітні іранські війська збили американський винищувач. Приблизно половина ракетних пускових установок, знищених на початку кампанії, вже повернута в експлуатацію.

Боєприпаси на межі

Серйозною проблемою є дефіцит ключової зброї, зокрема перехоплювачів, ракет Tomahawk та Joint Air-to-Surface Standoff. За словами офіційних осіб, він підриває здатність США вести майбутні війни. Ще до іранської кампанії запаси були виснажені через мляве виробництво та постачання боєприпасів Україні й Ізраїлю. Представники Пентагону попередили, що дефіцит ставить під загрозу перемогу в гіпотетичному конфлікті проти росії чи Китаю.

Ґегсет грає на публіку, чи на Трампа?

Деякі радники припустили, що оптимістичні заяви Ґегсета розраховані передусім на президента. Брифінги Пентагону о 8 ранку проводяться саме тоді, коли Трамп, як відомо, дивиться Fox News. "Завдяки досвіду на телебаченні Піт добре вміє розмовляти з Трампом і розуміє, як той думає", – сказав один колишній чиновник.

Трамп, своєю чергою, задоволений інформацією від Пентагону. Різні погляди в команді з національної безпеки, між Ґегсетом, Венсом, держсекретарем Рубіо та керівником апарату Вайлз, один із високопосадовців описав як "здорову напруженість, яка служить президенту".

СШАІранПентагонДжей Ді ВенсПіт Геґсет

Останні матеріали

Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
Більше публікацій

