Венс сумнівається у звітах Пентагону про війну з Іраном – The Atlantic

Віцепрезидент побоюється дефіциту боєприпасів і неповної картини втрат.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс неодноразово ставив під сумнів точність інформації щодо війни в Ірані та стану запасів зброї, яку надає Пентагон, під час закритих зустрічей з президентом та іншими посадовцями з національної безпеки.

Про це пише The Atlantic із посиланням на високопосадовців адміністрації.

При цьому Венс представляв побоювання як власні, не звинувачуючи міністра оборони Піта Гегсета чи очільника Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна у введенні президента в оману. Радники припустили, що він намагається уникнути особистого конфлікту у воєнному кабінеті.

Що приховує Пентагон

Публічно Ґегсет і Кейн заявляють про "разючі" успіхи та "практично необмежені" запаси зброї. Однак внутрішні оцінки малюють іншу картину.

За даними джерел The Atlantic, Іран зберігає дві третини своїх військово-повітряних сил, основну частину ракетних пускових потужностей і більшість малих швидкісних човнів, здатних мінувати Ормузьку протоку. У березні Ґегсет вихвалявся "повним контролем" над іранським небом, але вже в квітні іранські війська збили американський винищувач. Приблизно половина ракетних пускових установок, знищених на початку кампанії, вже повернута в експлуатацію.

Боєприпаси на межі

Серйозною проблемою є дефіцит ключової зброї, зокрема перехоплювачів, ракет Tomahawk та Joint Air-to-Surface Standoff. За словами офіційних осіб, він підриває здатність США вести майбутні війни. Ще до іранської кампанії запаси були виснажені через мляве виробництво та постачання боєприпасів Україні й Ізраїлю. Представники Пентагону попередили, що дефіцит ставить під загрозу перемогу в гіпотетичному конфлікті проти росії чи Китаю.

Ґегсет грає на публіку, чи на Трампа?

Деякі радники припустили, що оптимістичні заяви Ґегсета розраховані передусім на президента. Брифінги Пентагону о 8 ранку проводяться саме тоді, коли Трамп, як відомо, дивиться Fox News. "Завдяки досвіду на телебаченні Піт добре вміє розмовляти з Трампом і розуміє, як той думає", – сказав один колишній чиновник.

Трамп, своєю чергою, задоволений інформацією від Пентагону. Різні погляди в команді з національної безпеки, між Ґегсетом, Венсом, держсекретарем Рубіо та керівником апарату Вайлз, один із високопосадовців описав як "здорову напруженість, яка служить президенту".