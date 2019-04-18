Верховна Рада 25 квітня ухвалить мовний закон, після нього візьметься за реформу парламент, - Парубій

"І після закону про мову, який - я не маю сумнівів - буде підтриманий українським парламентом, так, ми перейдемо до питання реформи парламенту"

Верховна Рада в четвер, 25 квітня, проголосує в другому читанні та в цілому за законопроект №5670-д про функціонування української мови як державної.

"На наступному пленарному тижні перше рішення, яке ми ухвалимо - це закон про українську мову як державну... Я очікую повної мобілізації в Чистий четвер о 11:00. У Чистий четвер ми ухвалювали декомунізацію - в Чистий четвер ми ухвалимо закон про українську мову", - сказав Андрій Парубій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас спікер повідомив, що після розгляду мовного законопроекту запропонує народним депутатам блок питань щодо реформи парламенту. Він нагадав, що анонсував розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради.

За словами Парубія, 25 квітня до Києва приїде голова місії Європарламенту щодо реформи українського парламенту Пет Кокс.

"І після закону про мову, який - я не маю сумнівів - буде підтриманий українським парламентом, так, ми перейдемо до питання реформи парламенту", - наголосив спікер.

Парубій розповів, що пакет відповідних ініціатив включатиме також порядок структуризації ВР, розподілу комітетів.

В українському парламенті 28 лютого почали розглядати поправки до другого читання законопроекту (№5670-д) про функціонування української мови як державної. Загалом нардепи подали понад 2 тис. правок.

Згідно з календарним планом, 23-26 квітня Верховна Рада працює в пленарному режимі.

Нагаддаємо, що представники громадських організацій, активісти прийшли до Верховної Ради та вимагали від депутатів ухвалити Виборчий кодекс у другому читанні.