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Верховна Рада планує відтермінувати штрафи для ФОПів за невстановлення касових до 2023 року

Водночас Гетманцев наголошував, що скасування чи відтермінування власне встановлення касових апаратів не буде
Верховна Рада планує скасувати штрафи для ФОПів за відсутність касових апаратів до кінця 2022 року. Законопроєкт обіцяють подати до кінця дня 26 січня.
Верховна Рада планує відтермінувати штрафи для ФОПів за невстановлення касових до 2023 року Фото: з відкритих джерел

Про таке заявив спікер Ради Руслан Стефанчук після наради з лідерами фракцій, повідомляє "Громадське" з посиланням на "Суспільне".

Він сказав, що на нараді прозвучала пропозиція від голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева до кінця дня 26 січня подати в парламент відповідний законопроєкт, за яким до кінця 2022 року не будуть сплачувати штрафи підприємці, які не встановили РРО, - але за умови, що в подальшому вони його встановлять.

Водночас Гетманцев наголошував, що скасування чи відтермінування власне встановлення касових апаратів не буде.

Зазначимо, що під Верховною Радою ФОПи другий день поспіль проводять акцію протесту з вимогою скасувати обов'язок встановлювати касові апарати.

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26 01 2022 14:13
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