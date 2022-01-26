Верховна Рада планує відтермінувати штрафи для ФОПів за невстановлення касових до 2023 року
Про таке заявив спікер Ради Руслан Стефанчук після наради з лідерами фракцій, повідомляє "Громадське" з посиланням на "Суспільне".
Він сказав, що на нараді прозвучала пропозиція від голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева до кінця дня 26 січня подати в парламент відповідний законопроєкт, за яким до кінця 2022 року не будуть сплачувати штрафи підприємці, які не встановили РРО, - але за умови, що в подальшому вони його встановлять.
Водночас Гетманцев наголошував, що скасування чи відтермінування власне встановлення касових апаратів не буде.
Зазначимо, що під Верховною Радою ФОПи другий день поспіль проводять акцію протесту з вимогою скасувати обов'язок встановлювати касові апарати.
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