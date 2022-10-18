RSS
НОВИНИ

Верховна Рада знову змінила держбюджет-2022 - військові видатки в цьому році збільшили на 387 млрд грн

Реалізація законопроєкту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму
Рада збільшила військові видатки бюджету-2022 на 387 мільярдів, стало відомо як розподілять кошти.
Верховна Рада знову змінила держбюджет-2022 - військові видатки в цьому році збільшили на 387 млрд грн Фото:pressident.gov.ua
Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
 
За законопроєкт №8126 в цілому проголосували 318 нардепів.
 
"Рада знову змінила Бюджет цього року. Вже 8-ий раз з початку війни. Збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн . Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк")", - написав Желенхяк.
 
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його розроблено за ініціативою уряду і безпосередньо Міністерства фінансів.
 
"Реалізація законопроєкту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму", - йдеться у документі.
 
Так, ланується збільшити фінансування таких напрямів:
 
Міноборони – 365,2 млрд грн;
МВС – на 12,9 млрд грн;
СБУ – на 3,7 млрд грн;
ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
УДО – на 600 млн грн;
Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2022 18:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal

Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Куп

Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.