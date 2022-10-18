Верховна Рада знову змінила держбюджет-2022 - військові видатки в цьому році збільшили на 387 млрд грн

Реалізація законопроєкту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму

Рада збільшила військові видатки бюджету-2022 на 387 мільярдів, стало відомо як розподілять кошти.

Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За законопроєкт №8126 в цілому проголосували 318 нардепів.

"Рада знову змінила Бюджет цього року. Вже 8-ий раз з початку війни. Збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн . Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк")", - написав Желенхяк.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його розроблено за ініціативою уряду і безпосередньо Міністерства фінансів.

"Реалізація законопроєкту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму", - йдеться у документі.

Так, ланується збільшити фінансування таких напрямів:

Міноборони – 365,2 млрд грн;

МВС – на 12,9 млрд грн;

СБУ – на 3,7 млрд грн;

ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;

Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;

УДО – на 600 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.