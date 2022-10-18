НОВИНИРада збільшила військові видатки бюджету-2022 на 387 мільярдів, стало відомо як розподілять кошти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховна Рада знову змінила держбюджет-2022 - військові видатки в цьому році збільшили на 387 млрд грн
Реалізація законопроєкту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму
Фото:pressident.gov.ua
Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За законопроєкт №8126 в цілому проголосували 318 нардепів.
"Рада знову змінила Бюджет цього року. Вже 8-ий раз з початку війни. Збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн . Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк")", - написав Желенхяк.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його розроблено за ініціативою уряду і безпосередньо Міністерства фінансів.
"Реалізація законопроєкту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму", - йдеться у документі.
Так, ланується збільшити фінансування таких напрямів:
Міноборони – 365,2 млрд грн;
МВС – на 12,9 млрд грн;
СБУ – на 3,7 млрд грн;
ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
УДО – на 600 млн грн;
Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.
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18 10 2022 18:42 МЕДІА
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