Верховний суд переніс засідання у справі Крисіна щодо катування майданівців: з'явився новий адвокат

Прокурори підтримали таке рішення, однак не виключили, що надалі у Крисіна можуть з’явитися нові адвокати, яким також треба буде час для ознайомлення з матеріалами справи

Верховний суд переніс на 10 вересня засідання у справі Юрія Крисіна, обвинуваченого у катуванні учасників Євромайдану та засудженого за напад на журналіста В’ячеслава Веремія під час протестів на Майдані.

На судовому засіданні захист засудженого заявив про залучення до справи нового захисника Всеволода Казмірука, а той попросив суд надати йому час на ознайомлення з матеріалами справи. На уточнювальне запитання суду, скільки саме часу йому потрібно, Казмірук сказав, що не більше місяця. Зазначимо, що це вже п’ятий захисник Крисіна, повідомляє "Громадське".

Прокурори підтримали таке рішення, однак не виключили, що надалі у Крисіна можуть з’явитися нові адвокати, яким також треба буде час для ознайомлення з матеріалами справи.

"Наразі ми можемо говорити про спробу зриву судових засідань, оскільки під час першого один з адвокатів засудженого хворів, інший не надав жодних пояснювальних документів. Під час другого засідання один з адвокатів продовжував хворіти, а другий був зайнятий у кримінальному провадженні. Сьогодні ми бачимо нового захисника, дуже сподіваюся, що отриманий час він максимально використає для ознайомлення з усіма матеріалами справи", - зазначила прокурорка Юлію Малашич.

Як повідомляв iPress.ua, 13 червня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства В'ячеслава Веремія і засудив Юрія Крисіна до 5 років реального ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Шевченківський суд встановив, що 17 лютого 2014 року Крисін за велику грошову винагороду зібрав групу "тітушок" для протидії активістам Євромайдану. 18 лютого він зі своєю групою блокували і били мітингувальників в районі Михайлівської площі, внаслідок чого загинув журналіст В'ячеслав Веремій. За цим епізодом раніше судимому Крисіну суд присудив 4 роки умовно (прокуратура просила 6 років в'язниці).

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія. Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.

За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.