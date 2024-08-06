Верховний суд США відхилив спробу Міссурі затримати вирок Трампу у справі з порнозіркою

Рішення суддів було прийнято у відповідь на позов штату Міссурі, у якому стверджувалось, що справа проти Трампа порушує право виборців, передбачене Конституцією США.

Верховний суд США в понеділок відхилив клопотання штату Міссурі відкласти винесення вироку Дональду Трампу в Нью-Йорку. Йдеться про справу за звинуваченням у кримінальному злочині, пов'язаному з виплатою грошей порнозірці за мовчання.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення суддів було прийнято у відповідь на позов штату Міссурі, у якому стверджувалось, що справа проти Трампа порушує право виборців, передбачене Конституцією США.

Зазначається, що Трампа у травні визнали винним у фальсифікації ділових записів з метою приховати виплату в розмірі 130 000 доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом кілька років тому.

Прокурори заявили, що виплата була покликана підвищити шанси Трампа на виборах 2016 року, коли він переміг демократа Гілларі Клінтон. Однак сам кандидат від республіканців відкидає обвинувачення та стверджує, що у нього не було інтимних зв'язків із порнозіркою. Натомість він пообіцяв подати апеляцію після винесення вироку, запланованого на вересень.

Трампу також висунуто федеральні та державні обвинувачення у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із його спробами скасувати поразку на виборах 2020 року.