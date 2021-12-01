СПОРТ НОВИНИ"Вест Гем" здобув мінімальну перемогу над "Стокпортом" в третьому раунді Кубка Англії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Вест Гем" з Ярмоленком переміг "Стокпорт" і вийшов в 1/16 фіналу Кубка Англії
Андрій був замінений до єдиного забитого гола в матчі
Фото: Андрій Ярмоленко Уніан
"Вест Гем" здобув мінімальну перемогу над "Стокпортом" в третьому раунді Кубка Англії, повідомляє "Укрінформ".
Єдиний м'яч у грі на 83-й хвилині забив Крейг Доусон, якому асистував Джаррод Боуен.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко вийшов в основі "Вест Гема", але на 67-й хвилині був замінений саме на Боуена.
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