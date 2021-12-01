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"Вест Гем" з Ярмоленком переміг "Стокпорт" і вийшов в 1/16 фіналу Кубка Англії

Андрій був замінений до єдиного забитого гола в матчі
"Вест Гем" здобув мінімальну перемогу над "Стокпортом" в третьому раунді Кубка Англії.
"Вест Гем" з Ярмоленком переміг "Стокпорт" і вийшов в 1/16 фіналу Кубка Англії Фото: Андрій Ярмоленко Уніан

"Вест Гем" здобув мінімальну перемогу над "Стокпортом" в третьому раунді Кубка Англії, повідомляє "Укрінформ".

Єдиний м'яч у грі на 83-й хвилині забив Крейг Доусон, якому асистував Джаррод Боуен.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко вийшов в основі "Вест Гема", але на 67-й хвилині був замінений саме на Боуена.

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12 01 2021 11:35
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