Від 3,2 до 40%: У Раді хочуть ввести акциз на продаж "зеленої" електроенергії
Питання запровадження акцизного податку на продаж електроенергії з відновлюваних джерел енергетики вже обговорювалося влітку минулого року, повідомляє "Економічна правда".
"Тоді Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонувала ввести ставку розмірі 3,2% і за рахунок цього погасити борги перед самими ж "зеленими". На той момент "Укренерго" заборгувало виробникам електроенергії близько 20 млрд грн.
Представники останніх назвали ініціативу регулятора примусовим фінансовим обмеженням гравців ринку і додатковим зниженням "зеленого" тарифу", - пишуть автори.
"Це погіршує умови для проектів ВДЕ і підштовхує інвесторів все-таки звернутися до міжнародних арбітражів", - заявляв тоді голова "Української вітроенергетичної асоціації" Андрій Конеченков.
Він також звернув увагу, що питання ведення акцизів взагалі не відноситься до повноважень НКРЕКП і вимагав внесення змін до Податкового кодексу.
При цьому, тепер влада уже хоче запровадити акциз для "зелених" шляхом внесення змін до податкового Кодексу, і ця норма так само міститься у новій концепції, яку розглядатиме уряд.
Якою може бути ставка? "Пропонується дуже широкий діапазон: від 3,2% до 40%. Точні цифри ще обговорюються", - каже співрозмовник ЕП в уряді.
Він додав, що у сценарій із запровадженням 40% акцизу ніхто не вірить, хоча така цифра і озвучувалася під час обговорень.
Водночас за розрахунками НКРЕКП, мінімальний рівень акцизу в 3,2% може принести понад 1,5 млрд гривень додаткових надходжень на рік.
Підкреслюється, що найбільше це рішення вдарить по енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, який є найбільшим виробником "зеленої" електроенергії в Україні із 25% часткою ринку.
"Крім ДТЕК, до топ-5 виробників зеленої електроенергії за підсумками минулого року увійшли: Windcraft бізнесмена Карла Стурена, китайська CNBM (колишня Active Solar Андрія Клюєва. - ЕП), VR Capital Річарда Дейтса в партнерстві з інвесткомпанією ICU Макара Пасенюка, "Вітряні парки України" Максима Єфімова та Едуарда Мкртчана, сина співвласника ІСД Олега Мкртчана", - йдеться у статті.
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