Система Prozorro допомогла державі зекономити 86 мільярдів гривень, — Мінекономіки

За три роки свого існування система державних закупівель Prozorro дозволила державі зекономити на закупівлях близько 86 мільярдів гривень

Такі дані повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

"Сьогодні одній з найкращих систем публічних закупівель у світі виповнюється 3 роки! За цей час ProZorro заощадила 86 млрд грн платників податків", — йдеться у повідомленні, інформують в "Громадське".

ProZorro — це державні закупівлі онлайн, під час яких обов’язково використовується аукціон відкритих торгів. Мета — повна прозорість закупівель товарів та послуг державою, а також швидкий та простий доступ до неї.

Нагадаємо, 25 квітня система Prozorro представила пілотний проект E-каталогів. Тепер державні замовники зможуть окремі ліки та медичні препарати купувати, як у звичайному інтернет-магазині.

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