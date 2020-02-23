НОВИНИКількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 78 767. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померла 2461 людина. Водночас 23 196 пацієнтів вилікувались.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від китайського коронавірусу вилікувались 23 тисячі людей, загальна кількість інфікованих зросла до майже
Більшість випадків інфікування, 76 936, зафіксували на материковому Китаї
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".
Більшість випадків інфікування, 76 936, зафіксували на материковому Китаї. Поза ним найбільше випадків інфікування, 634, виявили у людей на круїзному лайнері Diamond Princess, що стояв на 14-денному карантині в порту Японії.
Стрімко зросла кількість інфікованих у Південній Кореї — наразі там 556 пацієнтів із коронавірусом. У Японії — 135 випадків зараження, у Сінгапурі — 85, у решті країн випадків інфікування значно менше.
Нагадаємо, що в Італії зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу. Помер 78-річний чоловік.
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