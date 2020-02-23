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Від китайського коронавірусу вилікувались 23 тисячі людей, загальна кількість інфікованих зросла до майже

Більшість випадків інфікування, 76 936, зафіксували на материковому Китаї
Кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 78 767. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померла 2461 людина. Водночас 23 196 пацієнтів вилікувались.
Від китайського коронавірусу вилікувались 23 тисячі людей, загальна кількість інфікованих зросла до майже Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".

Більшість випадків інфікування, 76 936, зафіксували на материковому Китаї. Поза ним найбільше випадків інфікування, 634, виявили у людей на круїзному лайнері Diamond Princess, що стояв на 14-денному карантині в порту Японії. 

Стрімко зросла кількість інфікованих у Південній Кореї — наразі там 556 пацієнтів із коронавірусом. У Японії — 135 випадків зараження, у Сінгапурі — 85, у решті країн випадків інфікування значно менше.

Нагадаємо, що в Італії зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу. Помер 78-річний чоловік.

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23 02 2020 13:00
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