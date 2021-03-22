Від початку доби російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях

22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Від початку доби понеділка російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях. За минулу добу зафіксовано 4 обстріли, без втрат, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Богданівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у понеділок.

За минулу добу, 21 березня, противник 4 рази порушив режим припинення вогню. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксований вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного на Приазов'ї.

З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій ООС біля Лебединського.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає", - констатували в штабі.

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