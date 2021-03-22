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Від початку доби російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає
22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Від початку доби російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

Від початку доби понеділка російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях. За минулу добу зафіксовано 4 обстріли, без втрат, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Богданівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у понеділок.

За минулу добу, 21 березня, противник 4 рази порушив режим припинення вогню. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксований вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного на Приазов'ї.

З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій ООС біля Лебединського.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає", - констатували в штабі.

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22 03 2021 11:36
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