Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

За не повних три роки Світовий банк передав Києву $40 млрд

25 листопада 2024, 13:29
За не повних три роки Світовий банк передав Києву $40 млрд
Фото: з відкритих джерел
Кошти частково пішли на соціальні та гуманітарні видатки.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Світовий банк залучив для потреб України більше 40 мільярдів доларів США.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з директоркою Світового банку Анною Б'єрде, йдеться на сайті Мінфіну.

"Від початку повномасштабного вторгнення СБ започаткував низку програм та інструментів, завдяки яким залучив для потреб України більше 40 млрд доларів США. Ці кошти дозволили частково профінансувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету України, а також її відновлення", - заявив Марченко.

Він додав, що попри екстремальну невизначеність в умовах повномасштабної війни, уряд України відданий порядку денному реформ на шляху до вступу в Євросоюз, а Світовий банк є одним з ключових партнерів України у досягненні цієї мети.

За словами міністра, виконання Україною взятих на себе зобов'язань дозволить прискорити економічний розвиток, збільшити кількість інновацій та залучити приватний сектор в Україну, що є необхідним для якомога швидшого відновлення країни від наслідків російської агресії.

Марченко також зауважив, що під час зустрічі сторони обговорили результати співпраці за понад 1000 днів повномасштабної війни, плани на 2025 рік, а також спільну роботу в межах інструменту Матриці реформ, що містить понад 300 реформ з вимірювальними індикаторами.

На початку місяця стало відомо, що Світовий банк надасть Україні кредит на $750 млн.

 

Світовий банкпідтримка України

Останні матеріали

Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Політика
"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 23:56
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється