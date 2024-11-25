За не повних три роки Світовий банк передав Києву $40 млрд

Кошти частково пішли на соціальні та гуманітарні видатки.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Світовий банк залучив для потреб України більше 40 мільярдів доларів США.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з директоркою Світового банку Анною Б'єрде, йдеться на сайті Мінфіну.

"Від початку повномасштабного вторгнення СБ започаткував низку програм та інструментів, завдяки яким залучив для потреб України більше 40 млрд доларів США. Ці кошти дозволили частково профінансувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету України, а також її відновлення", - заявив Марченко.

Він додав, що попри екстремальну невизначеність в умовах повномасштабної війни, уряд України відданий порядку денному реформ на шляху до вступу в Євросоюз, а Світовий банк є одним з ключових партнерів України у досягненні цієї мети.

За словами міністра, виконання Україною взятих на себе зобов'язань дозволить прискорити економічний розвиток, збільшити кількість інновацій та залучити приватний сектор в Україну, що є необхідним для якомога швидшого відновлення країни від наслідків російської агресії.

Марченко також зауважив, що під час зустрічі сторони обговорили результати співпраці за понад 1000 днів повномасштабної війни, плани на 2025 рік, а також спільну роботу в межах інструменту Матриці реформ, що містить понад 300 реформ з вимірювальними індикаторами.

На початку місяця стало відомо, що Світовий банк надасть Україні кредит на $750 млн.