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Від погодних катаклізмів за останні 40 років загинули 142 тисячі європейців - агентство ЄС

До таких природних катаклізмів зараховували аномальну спеку або холоди, повені
У період з 1980 по 2020 роки внаслідок зумовлених погодою природних катаклізмів у Європі загинули близько 142 тисяч людей.
Від погодних катаклізмів за останні 40 років загинули 142 тисячі європейців - агентство ЄС Фото: з вільного доступу

Як повідомляє Le Figaro, про це йдеться у звіті Європейського агентства з питань довкілля, що є офіційною установою при ЄС, пише "Європейська правда".

До таких природних катаклізмів зараховували аномальну спеку або холоди, повені тощо, але не землетруси та виверження вулканів, оскільки ці явища не зумовлені погодними чинниками і не пов’язані зі зміною клімату.  

Так, вважається, що спека влітку 2003 спровокувала передчасну смерть близько 80 000 людей у 32 європейських країнах, у тому числі нинішніх 27 членах ЄС, Британії і Туреччині. 

За висновками дослідження, серед країн ЄС найбільші втрати випали на Німеччину, Францію та Італію. У Німеччині за цей період природні катастрофи призвели до смерті 42 тисячі осіб і збитків у розмірі 107 млрд євро; у Франції -  смерті 26700 осіб та втрат на 99 млрд євро; Італії - смерті 21600 осіб і втрат на 90 млрд євро. 

Сукупні збитки від цих природних катастроф оцінюють у близько 510 млрд євро, левову частку з них складають збитки від повеней та буревіїв. При цьому, 3% катаклізмів відповідальні приблизно за 60% фінансових збитків. 

Зазначимо, звіт не охопив літо 2021 року, яке позначилося численними повенями й пожежами у багатьох країнах. У Німеччині повені на північному заході називають найгіршим лихом з часів Другої світової війни.

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03 02 2022 12:15
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