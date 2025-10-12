Від сьогодні ЄС вводить нову цифрову систему контролю в’їзду та виїзду: що зміниться

Процедура контролю має стати швидшою, безпечнішою та більш точною, а також допомогти ефективніше боротися з незаконною міграцією.

У неділю, 12 жовтня, на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони розпочалося впровадження нової цифрової системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Нова система стосується всіх громадян третіх країн, зокрема й українців, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони з метою короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду). EES замінює традиційне проставлення штампів у паспортах автоматизованим обліком.

Під час першого в’їзду після запуску системи особа проходить розширену реєстрацію, під час якої збираються біометричні дані: зображення обличчя та відбитки чотирьох пальців. При наступних перетинах кордону процес буде значно швидшим завдяки автоматичному звірянню біометрії.

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, що дозволить більш точно контролювати терміни перебування та протидіяти незаконній міграції.

Впровадження EES проходитиме поступово впродовж шестимісячного перехідного періоду. Державна прикордонна служба України закликає подорожуючих враховувати ці нововведення при плануванні поїздок до країн ЄС.

