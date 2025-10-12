Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Від сьогодні ЄС вводить нову цифрову систему контролю в’їзду та виїзду: що зміниться

12 жовтня 2025, 12:21
Від сьогодні ЄС вводить нову цифрову систему контролю в’їзду та виїзду: що зміниться
Фото: DW
Процедура контролю має стати швидшою, безпечнішою та більш точною, а також допомогти ефективніше боротися з незаконною міграцією.

У неділю, 12 жовтня, на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони розпочалося впровадження нової цифрової системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES). 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Нова система стосується всіх громадян третіх країн, зокрема й українців, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони з метою короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду). EES замінює традиційне проставлення штампів у паспортах автоматизованим обліком.

Під час першого в’їзду після запуску системи особа проходить розширену реєстрацію, під час якої збираються біометричні дані: зображення обличчя та відбитки чотирьох пальців. При наступних перетинах кордону процес буде значно швидшим завдяки автоматичному звірянню біометрії.

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, що дозволить більш точно контролювати терміни перебування та протидіяти незаконній міграції.

Впровадження EES проходитиме поступово впродовж шестимісячного перехідного періоду. Державна прикордонна служба України закликає подорожуючих враховувати ці нововведення при плануванні поїздок до країн ЄС.

Днями ми писали, що Євросоюз запускає нову систему фіксації в'їзду та виїзду

 
кордонЄвросоюз

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється