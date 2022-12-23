Відчай та багато брехні: путін вперше назвав війну війною - ISW про реакцію росії на передачу Україні ЗРК Patriot

Аналітики зазначають, що путін у відчаї, бо почав звинувачувати США у "затягуванні" війни та намагався переконати, що американські системи ПРО застарілі і "не виконуватимуть" оборонних цілей

Через візит Президента України до США та після рішення Вашингтона про передачу Києву ЗРК Patriot владімір путін збільшив кількість неправдивих звинувачень та заяв, спрямованих на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки України, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Використання путіним терміну "війна" щодо вторгнення в Україну викликало певну плутанину в російському інформаційному просторі. Це суперечить усім його попереднім заявам. Під час прес-конференції він заявив, що росія прагне "не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки – припинити цю війну". путін використав це слово — війна — замість фрази "спеціальна військова операція", коли брехливо звинуватив Україну в розв’язанні війни проти свого населення в 2014 році.

Аналітики зазначають, що путін у відчаї, бо почав звинувачувати США у "затягуванні" війни та намагався переконати, що американські системи ПРО застарілі і "не виконуватимуть" оборонних цілей.

Своєю чергою кремль довгий час фальшиво виставляв будь-яку безпекову допомогу Заходу Україні як ескалацію, вказують у звіті ISW.

Натомість, як пояснили фахівці, система Patriot посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру від ракетних атак рф, що спрямовані на заподіяння страждань цивільному населенню.

"Patriot також перешкодять спробам Путіна змусити Україну здатися на його умовах", - додали в Інституті вивчення війни.

Сполучені Штати вже найближчим часом розпочнуть навчання українських військових управлінню ЗРК Patriot.