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Відео сутички в ізоляторі, через яку щодо Балуха відкрили другу кримінальну справу з'явилося у ЗМІ

У розпорядженні проекту Радіо Свобода Крим Реалії з’явилось відео з камер спостереження в Роздольненському ізоляторі тимчасового тримання, на якому зафіксована сутичка між Балухом і колишнім начальником ізолятора Ткаченком
Після цього інциденту Ткаченко заявив, що Балух його нібито побив, через що стосовно кримчанина відкрили другу кримінальну справу.
Відео сутички в ізоляторі, через яку щодо Балуха відкрили другу кримінальну справу з Фото: facebook.com/zair.smedlya

Відео з камер спостереження було долучено до матеріалів справи Балуха, його демонстрували на суді торік. Тоді сторона Ткаченка підтвердила, що він є на відео, йдеться у "Радіо Свобода".

"Там абсолютно очевидно проглядається удар з боку Ткаченка в спину Балуху. Після чого у Балуха виникла природна нормальна реакція: коли тебе б’ють ззаду, у тебе просто спрацьовує рефлекс. І він (Балух – ред.) махнув рукою", – заявила адвокатка Балуха Ольга Дінзе.

Другу кримінальну справу проти Володимира Балуха порушили в серпні 2017 року за звинуваченням колишнього керівника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух напав на нього під час ранкового обходу. Балух свідчив в суді, що це начальник ІТТ кілька разів ударив його в присутності інших співробітників. Але українець був визнаний винним і за цим епізодом.

Вперше відео сутички з’явилося в документальному фільмі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії про Володимира Балуха.

Нагадаємо, 27 червня український політв'язень Володимир Балух вдруге оголосив голодування.

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08 07 2019 13:58
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