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Відібраний у Порошенка завод в окупованому Криму стане головною базою ремонту флоту РФ

Для цього нібито розроблена програма "модернізації та технічного переозброєння"
Із Севастопольського морського заводу, який після анексії Криму був відібраний у президента Петра Порошенка, окупанти зроблять базове підприємство для ремонту кораблів свого Чорноморського флоту.
Відібраний у Порошенка завод в окупованому Криму стане головною базою ремонту флоту РФ

Завод розташовується на двох майданчиках загальною площею 53 га. На ньому є два сухих доки, спеціалізовані цехи з ремонту корпусу, виготовлення корпусних конструкцій, суднового обладнання, систем і трубопроводів. Добудова і швартовні випробування проходять у спеціальних набережних, обладнаних необхідними комунікаціями, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на директора захопленого заводу Володимира Баженова.

За словами Баженова, це створює умови для ремонту, докування, переобладнання і модернізації кораблів і суден різного класу і призначення.

"Севастопольський морський завод" заснували в 1783 році, він був приватизований в 1990-х.

В 2010 році фонд Prime Assets Management, який керує активами концерну "Укрпромінвест" Петра Порошенка, викупив 60% акцій Севастопольського морського заводу в кіпрської компанії Malter Enterprises Limited, підконтрольної російському бізнесменові Костянтину Григоришину.

Нагадаємо, що 28 лютого 2015 року окупаційна влада Севастополя ухвалила рішення про так звану "націоналізацію" Севастопольського морського заводу.

Після цього підприємство стало філією російського судноремонтного заводу "Зірочка".

Сам Порошенко заявляв, що не збирається "дарувати" Севморзавод окупантам.

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15 04 2019 12:41
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