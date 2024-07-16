Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Відключення світла через збій на Ростовській АЕС торкнулись півдня росії та окупованого Криму

16 липня 2024, 19:45
Відключення світла через збій на Ростовській АЕС торкнулись півдня росії та окупованого Криму
Фото: з вільних джерел
Це найбільша станція півдні росії, її потужність становить 4 ГВт.

Масштабний збій стався у роботі Ростовської атомної електростанції, що у росії. Там вже почали вимикати світло у низці населених пунктів. Відключення торкнулись і окупованого Криму.

Про це повідомляє російське міністерство енергетики.

"В енергосистемі півдня росії через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт", - заявили у міністерстві.

За їх даними, енергоблок нібито було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі. Ростовська АЕС складається із чотирьох енергоблоків. Це найбільша станція півдні росії, її потужність становить 4 ГВт. Станція забезпечує близько 75% виробництва електроенергії у Ростовській області.

Водночас, російські ЗМІ заявляють, що без електропостачання зилишилисб близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській, Волгоградській областях. 

Окрім цього окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що на півострові також вводять графіки відключення світла. Це пов'язано таокж з поломкою на АЕС і тим, що через аномальну спеку зростає рівень споживання електроенергії.

Відключення світла торкнуться таких міст у Криму: Ялта, Алушта, Феодосія, Судак, Керч, а також селища і села Бахчисарайського та Сімферопольського районів: Левітанівка, Гришине, Калініне, Фрунзе, Новоселівське, Мирний, Поповка, Штормове, Кутове, Піщане, Берегове, Білокам'яне, Тургенівка, Дачне, Холмівка, Танкове, Перевальне, Червонолісся, Мармурове, Зарічне, Добре, Піонерське, Андрусове, Войкове, Яскраве Поле, Синицине, Краснівка, Василькове, Желябівка, Веселе.

електроенегріяокупація Криму

Останні матеріали

Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється