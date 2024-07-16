Відключення світла через збій на Ростовській АЕС торкнулись півдня росії та окупованого Криму

Це найбільша станція півдні росії, її потужність становить 4 ГВт.

Масштабний збій стався у роботі Ростовської атомної електростанції, що у росії. Там вже почали вимикати світло у низці населених пунктів. Відключення торкнулись і окупованого Криму.

Про це повідомляє російське міністерство енергетики.

"В енергосистемі півдня росії через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт", - заявили у міністерстві.

За їх даними, енергоблок нібито було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі. Ростовська АЕС складається із чотирьох енергоблоків. Це найбільша станція півдні росії, її потужність становить 4 ГВт. Станція забезпечує близько 75% виробництва електроенергії у Ростовській області.

Водночас, російські ЗМІ заявляють, що без електропостачання зилишилисб близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській, Волгоградській областях.

Окрім цього окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що на півострові також вводять графіки відключення світла. Це пов'язано таокж з поломкою на АЕС і тим, що через аномальну спеку зростає рівень споживання електроенергії.

Відключення світла торкнуться таких міст у Криму: Ялта, Алушта, Феодосія, Судак, Керч, а також селища і села Бахчисарайського та Сімферопольського районів: Левітанівка, Гришине, Калініне, Фрунзе, Новоселівське, Мирний, Поповка, Штормове, Кутове, Піщане, Берегове, Білокам'яне, Тургенівка, Дачне, Холмівка, Танкове, Перевальне, Червонолісся, Мармурове, Зарічне, Добре, Піонерське, Андрусове, Войкове, Яскраве Поле, Синицине, Краснівка, Василькове, Желябівка, Веселе.