Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Відкрилися виборчі дільниці на одних з найважливіших виборів у Франції за всю історію країни

07 липня 2024, 10:09
Відкрилися виборчі дільниці на одних з найважливіших виборів у Франції за всю історію країни
Фото: з вільного доступу
Коаліція Макрона може отримати втричі менше голосів, ніж партія Ле Пен.

У Франції розпочалося голосування на одних із найважливіших виборів за всю історію країни, де ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен може стати домінуючою силою у парламенті.

Голосування триватиме до 20:00 за місцевим часом, увечері також очікуються перші результати екзит-полів.

Про це пише The Guardian.

Результат виборів залишається вкрай невизначеним. Опитування між двома турами показують, що "Національне об'єднання" може отримати більшість місць у 577-місцевій Національній асамблеї, але не набере 289 місць, необхідних для більшості. Це все одно увійде в історію, оскільки партію довгий час вважали ізгоєм через ксенофобські та расистські заяви, а також зв'язки з росією, проте тепер вона найімовірніше стане найбільшою політичною силою Франції.

Згідно з попередніми прогнозами на основі екзит-полів, партія Ле Пен, як очікується, отримає 230-280 місць у 577-місцевому парламенті, Лівий альянс – 125-165 місць, а коаліція Макрона – 70-100.

Результат виборів ризикує занурити Францію - одну з рушійних сил ЄС і другу за величиною економіку Єврозони, а також провідну державу НАТО і члена Ради безпеки ООН ‒ у тривалий парламентський глухий кут і політичну невизначеність.

Цього тижня Ле Пен наполягала на тому, що ультраправа партія може отримати абсолютну більшість, закликаючи виборців уникнути "тотального болота", надавши "Національному об'єднанню" чіткий мандат на управління країною і забезпечивши, щоб її 28-річний лідер Джордан Барделла став прем'єр-міністром.

Ле Пен засудила наміри інших політсил об'єднатися, щоб не допустити до влади ультраправих. Вона заявила, що це спроба вкрасти перемогу "всупереч волі народу" шляхом створення "єдиної партії", що захищає політичний клас, а Барделла заявив, що не займе посаду, якщо його партія не матиме абсолютної більшості.

"Національне об'єднання" пом'якшило багато своїх планів, але все ще хоче скоротити імміграцію, заборонити особам з подвійним громадянством працювати на певних державних посадах, а також провести референдум про те, чи достатньо бути народженим у Франції, щоб отримати громадянство.

Виборча кампанія у Франції відзначилася зростанням напруженості та численними випадками насильства: понад 50 кандидатів та активістів зазнали фізичного нападу. Декілька з них були поранені настільки, що потребували госпіталізації.

За два тижні до початку літніх Олімпійських ігор у Франції близько 30 000 поліцейських, у зокрема 5 000 у Парижі, будуть задіяні у неділю, щоб запобігти можливим заворушенням після голосування, а вуличні протести за межами парламенту заборонені.

вибориФранціяМакронЛе Пен

Останні матеріали

Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється