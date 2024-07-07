Відкрилися виборчі дільниці на одних з найважливіших виборів у Франції за всю історію країни

Коаліція Макрона може отримати втричі менше голосів, ніж партія Ле Пен.

У Франції розпочалося голосування на одних із найважливіших виборів за всю історію країни, де ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен може стати домінуючою силою у парламенті.

Голосування триватиме до 20:00 за місцевим часом, увечері також очікуються перші результати екзит-полів.

Про це пише The Guardian.

Результат виборів залишається вкрай невизначеним. Опитування між двома турами показують, що "Національне об'єднання" може отримати більшість місць у 577-місцевій Національній асамблеї, але не набере 289 місць, необхідних для більшості. Це все одно увійде в історію, оскільки партію довгий час вважали ізгоєм через ксенофобські та расистські заяви, а також зв'язки з росією, проте тепер вона найімовірніше стане найбільшою політичною силою Франції.

Згідно з попередніми прогнозами на основі екзит-полів, партія Ле Пен, як очікується, отримає 230-280 місць у 577-місцевому парламенті, Лівий альянс – 125-165 місць, а коаліція Макрона – 70-100.

Результат виборів ризикує занурити Францію - одну з рушійних сил ЄС і другу за величиною економіку Єврозони, а також провідну державу НАТО і члена Ради безпеки ООН ‒ у тривалий парламентський глухий кут і політичну невизначеність.

Цього тижня Ле Пен наполягала на тому, що ультраправа партія може отримати абсолютну більшість, закликаючи виборців уникнути "тотального болота", надавши "Національному об'єднанню" чіткий мандат на управління країною і забезпечивши, щоб її 28-річний лідер Джордан Барделла став прем'єр-міністром.

Ле Пен засудила наміри інших політсил об'єднатися, щоб не допустити до влади ультраправих. Вона заявила, що це спроба вкрасти перемогу "всупереч волі народу" шляхом створення "єдиної партії", що захищає політичний клас, а Барделла заявив, що не займе посаду, якщо його партія не матиме абсолютної більшості.

"Національне об'єднання" пом'якшило багато своїх планів, але все ще хоче скоротити імміграцію, заборонити особам з подвійним громадянством працювати на певних державних посадах, а також провести референдум про те, чи достатньо бути народженим у Франції, щоб отримати громадянство.

Виборча кампанія у Франції відзначилася зростанням напруженості та численними випадками насильства: понад 50 кандидатів та активістів зазнали фізичного нападу. Декілька з них були поранені настільки, що потребували госпіталізації.

За два тижні до початку літніх Олімпійських ігор у Франції близько 30 000 поліцейських, у зокрема 5 000 у Парижі, будуть задіяні у неділю, щоб запобігти можливим заворушенням після голосування, а вуличні протести за межами парламенту заборонені.