НОВИНИЗ початком дії Угоди про спільний авіаційний простір, більше відомої за назвою "відкрите небо", українські пасажири отримають додаткові права та фінансові гарантії за європейськими правилами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Відкрите небо" з ЄС: українці зможуть отримувати "європейські" компенсації за проблеми з рейсом
Угода про "відкрите небо" також створює передумови для суттєвого зниження цін на авіаквитки
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє "Європейська правда"
Угода передбачає адаптацію українського законодавства в авіаційній сфері до європейського, у тому числі регламенту №261/2004, який регулює питання компенсацій. Цей документ захищає пасажирів європейських перевізників від свавільних скасувань рейсів і затримок, незалежно від ціни квитка, та пов’язаних з цим незручностей, і встановлює чіткі зобов’язання для авіакомпаній.
Зокрема, якщо рейс тривалий час не може вилетіти, перевізник має надати пасажирам харчування і готель. Якщо затримка відбулася з провини авіакомпанії і є тривалою – пасажири можуть розраховувати на компенсацію від 200 євро на коротких рейсах і до 600 євро на далеких, як-от трансатлантичних перельотах. Ці вимоги поширюються у тому числі на лоукостерів.
Відтак запровадження регламенту в Україні дає сподівання на зміну ставлення українських авіаперевізників.
Угода про "відкрите небо" також створює передумови для суттєвого зниження цін на авіаквитки.
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