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"Відкрите небо" з ЄС: українці зможуть отримувати "європейські" компенсації за проблеми з рейсом

Угода про "відкрите небо" також створює передумови для суттєвого зниження цін на авіаквитки
З початком дії Угоди про спільний авіаційний простір, більше відомої за назвою "відкрите небо", українські пасажири отримають додаткові права та фінансові гарантії за європейськими правилами.
"Відкрите небо" з ЄС: українці зможуть отримувати "європейські" компенсації за проблеми з рейсом Фото: Ukrinform
Про це повідомляє "Європейська правда" 
 
Угода передбачає адаптацію українського законодавства в авіаційній сфері до європейського, у тому числі регламенту №261/2004, який регулює питання компенсацій. Цей документ захищає пасажирів європейських перевізників від свавільних скасувань рейсів і затримок, незалежно від ціни квитка, та пов’язаних з цим незручностей, і встановлює чіткі зобов’язання для авіакомпаній. 
 
Зокрема, якщо рейс тривалий час не може вилетіти, перевізник має надати пасажирам харчування і готель. Якщо затримка відбулася з провини авіакомпанії і є тривалою – пасажири можуть розраховувати на компенсацію від 200 євро на коротких рейсах і до 600 євро на далеких, як-от трансатлантичних перельотах. Ці вимоги поширюються у тому числі на лоукостерів. 
 
Відтак запровадження регламенту в Україні дає сподівання на зміну ставлення українських авіаперевізників.
 
Угода про "відкрите небо" також створює передумови для суттєвого зниження цін на авіаквитки.
 
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30 06 2021 12:37
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