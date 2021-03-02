Відкриття Центру трансплантації в НІР дасть змогу проводити в Україні понад 100 алогенних трансплантацій

Відкриття Центру трансплантації кісткового мозку в Національному інституті раку (НІР) дасть змогу проводити більш як 100 алогенних трансплантацій на рік, вважає в.о. директора НІР Олександр Яцина.

"Одним з основних проектів на 2021 рік є відновлення будівництва нового корпусу НІР, в якому розміщуватиметься Центр онкогематології і трансплантації кісткового мозку. Кошти на проект передбачено в бюджеті 2021 року. Завдяки його реалізації ми плануємо суттєво збільшити кількість операцій із трансплантації кісткового мозку - понад 100 алогенних трансплантацій і майже така сама кількість аутотрансплантацій на рік", - сказав він під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Яцина також повідомив, що НІР відкрив Центр онкопсихології.

"Ми нещодавно відкрили Центр психоонкології, який входить до програми концепції розвитку онкологічної служби-2030. Сподіваємося, що опрацюємо модель служби онкопсихології на нашому закладі й впроваджуватимемо її в 30 онкодиспансерах. Центр спрямований на реабілітацію, супровід, лікування та психологічну підтримку пацієнтів, їхніх родичів та на психологічну реабілітацію лікарів", - сказав він.

"15 лютого має розпочатися будівництво молекулярно-генетичної лабораторії. Також плануємо добудувати Центр променевої терапії і встановити лінійний прискорювач. Сподіваємося, що будівництво розпочнеться наприкінці квітня і наприкінці року ми вже зможемо працювати на обладнанні", - додав в.о. директора НІР.

У свою чергу заступник директора НІР з організаційно-методичної роботи Андрій Лукашенко повідомив, що на базі НІР уже відкрито Центр клінвипробувань.

"Україна, на жаль, є резервною країною для великих фармкомпаній для проведення клінвипробувань. Наприклад, порівняно з Польщею наша країна здійснює у 10-20 разів менше клінвипробувань. Лікування пацієнтів у рамках клінвипробувань - це унікальна можливість отримувати безоплатну терапію для пацієнтів, поліпшити матеріально-технічну базу медзакладів. Нині ми організували Центр клінічних досліджень і намагаємося збільшити квоту на проведення таких досліджень", - сказав він.

Водночас заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова наголосила, що МОЗ активно працює над розвитком напряму онкології.

"Міністерство у 2020 році розробило проект Нацстратегії з контролю онкозахворювань до 2030 року, яка визначить вектор розвитку системи онкологічної допомоги в Україні. Також МОЗ включило до Програми медгарантій пакети з хіміотерапевтичного і радіологічного лікування. У 2020 році за надання відповідних послуг медзакладам виплачено 3,193 млрд грн",- сказала вона.

За словами заступника міністра, з 1 квітня 2021 року послуги також надаватимуть за окремими пакетами, а тарифи буде підвищено, зокрема діагностику і хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань розподілять на лікування дорослих (25 тис. грн за лікування одного пацієнта) і дітей (91 тис. грн). Тариф за лікування онкогематологічних захворювань становитиме 45 тис. грн і 164 тис. грн, а за променеву терапію - від 43 до 52 тис. грн.

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