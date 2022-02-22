НОВИНИЧлен ради Радбезу Росії Дмітрій Медвєдєв пригрозив Європі ціною у 2000 євро за тисячу кубів після того, як Німеччина ввела санкції проти "Північного потоку - 2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відкритий шантаж: РФ пригрозила цінником на газ у 2000 євро через санкції на ПП-2
Вітаємо у новому світі, де європейці зовсім скоро платитимуть 2000 євро за тисячу кубометрів газу
Фото: NORD-STREAM2.COM
Про це він написав у Twitter.
"Вітаємо у новому світі, де європейці зовсім скоро платитимуть 2000 євро за тисячу кубометрів газу", – написав російський посадовець.
Росія останні пів року використовувала скорочення поставок газу Газпромом, який є монополістом на ринку Європи, аби Німеччина сертифікувала проєкт "Північний потік - 2".
Це призвело до рекордно високих цін на газ, які утримуються на ринку ще з минулого року. Максимальну позначку було встановлено на рівні у 2200 доларів за тисячу кубів.
Газогін Газпрому було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України, через яку газ транспортується зараз. Його запуск не лише означає мільярдні фінансові втрати для України, але й призведе до неможливості утримувати українську газотранспортну систему.
Нагадуємо:
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".
Пакет санкцій, підготовлений Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну, включає заходи проти газопроводу "Північний потік-2". Про те, що у разі вторгнення російський газогін не запрацює, заявляли також у ЄС та США.
Першу нитку газогону заповнили технічним газом у жовтні минулого року. У вересні російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу.
Дотепер його сертифікація німецьким енергорегулятором була призупинена.
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