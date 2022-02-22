Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Відкритий шантаж: РФ пригрозила цінником на газ у 2000 євро через санкції на ПП-2

Вітаємо у новому світі, де європейці зовсім скоро платитимуть 2000 євро за тисячу кубометрів газу
Член ради Радбезу Росії Дмітрій Медвєдєв пригрозив Європі ціною у 2000 євро за тисячу кубів після того, як Німеччина ввела санкції проти "Північного потоку - 2".
Відкритий шантаж: РФ пригрозила цінником на газ у 2000 євро через санкції на ПП-2 Фото: NORD-STREAM2.COM
Про це він написав у Twitter.
 
"Вітаємо у новому світі, де європейці зовсім скоро платитимуть 2000 євро за тисячу кубометрів газу", – написав російський посадовець.
 
Росія останні пів року використовувала скорочення поставок газу Газпромом, який є монополістом на ринку Європи, аби Німеччина сертифікувала проєкт "Північний потік - 2".
 
Це призвело до рекордно високих цін на газ, які утримуються на ринку ще з минулого року. Максимальну позначку було встановлено на рівні у 2200 доларів за тисячу кубів.
 
Газогін Газпрому було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України, через яку газ транспортується зараз. Його запуск не лише означає мільярдні фінансові втрати для України, але й призведе до неможливості утримувати українську газотранспортну систему.
 
Нагадуємо:
 
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".
 
Пакет санкцій, підготовлений Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну, включає заходи проти газопроводу "Північний потік-2". Про те, що у разі вторгнення російський газогін не запрацює, заявляли також у ЄС та США.
 
Першу нитку газогону заповнили технічним газом у жовтні минулого року. У вересні російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу.
 
Дотепер його сертифікація німецьким енергорегулятором була призупинена. 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2022 16:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.