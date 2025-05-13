Відмова путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову росії від миру – Єрмак

За його словами, неможливо вести перемовини щодо встановлення миру тоді, коли український народ цілодобово перебуває під терористичними атаками росіян

Президент Володимир Зеленський відвідає Туреччина 15 травня. Відмова диктатора росії путіна від зустрічі з українським лідером, означатиме відмову москви від завершення війни.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025.

За його словами, неможливо вести перемовини щодо встановлення миру тоді, коли український народ цілодобово перебуває під терористичними атаками росіян. Встановлення режиму припинення вогню є необхідно передумовою.

Він додав, що наразі росіяни не надавали жодної відповіді щодо участі диктатора путіна в переговорах у Туреччині.