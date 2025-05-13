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Відмова путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову росії від миру – Єрмак

13 травня 2025, 15:33
Відмова путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову росії від миру – Єрмак
Фото: Lb.ua
За його словами, неможливо вести перемовини щодо встановлення миру тоді, коли український народ цілодобово перебуває під терористичними атаками росіян
Президент Володимир Зеленський відвідає Туреччина 15 травня. Відмова диктатора росії путіна від зустрічі з українським лідером, означатиме відмову москви від завершення війни.
 
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025.
 
За його словами, неможливо вести перемовини щодо встановлення миру тоді, коли український народ цілодобово перебуває під терористичними атаками росіян. Встановлення режиму припинення вогню є необхідно передумовою.
 
Він додав, що наразі росіяни не надавали жодної відповіді щодо участі диктатора путіна в переговорах у Туреччині.
 
"Ми підтвердили, що президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. Вчора була дуже сильна й чітка заява президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що росія не хоче закінчувати цю війну, що росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", - додав голова ОП.
 
Єрмак відзначив, що відмова росії від переговорів потребуватиме сильної реакції з боку Сполучених Штатів Америки (США) та всього миру.

 

Андрій Єрмаквійна в Україніросія окупанти

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