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ПОЛІТИКА

Відмова росії від ракетного договору викликає побоювання повернення до часів Холодної війни – NYT

05 серпня 2025, 13:14
Відмова росії від ракетного договору викликає побоювання повернення до часів Холодної війни – NYT
Фото: Defense Express
Hосійські ЗМІ хваляться, що "Орєшнік" нібито може досягти авіабази Рамштайн у Німеччині всього за 15 хвилин.

Відмова росії від дотримання Договору про ракети середньої і меншої дальності та загальна напруженість у відносинах із москвою викликали на Заході побоювання повернення до небезпечної гонки озброєнь у стилі Холодної війни.

Про це пише The New York Times.

"Надшвидкі російські ракети, оснащені ядерною зброєю, можуть досягти європейських столиць за лічені хвилини, практично без попередження і можливості організувати оборону", - сказано в статті.

Видання зазначає, що російські ЗМІ хваляться, що "Орєшнік" нібито може досягти авіабази Рамштайн у Німеччині всього за 15 хвилин.

Генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав, який очолював Європейське командування США з 2013 до 2016 року, не здивований тим, що росія оголосила про цей крок незабаром після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив вжити жорстких заходів щодо москви через війну в Україні.

"Це доволі стандартний підхід росії, коли вона намагається стримати або залякати Захід... Кожного разу, коли Захід розглядає можливість якихось змін, наприклад, постачання нової зброї Україні, відбувається саме це", - сказав Брідлав.

Раніше стало відомо, що росія припиняє дотримання мораторію на розгортання ракет середньої і меншої дальності. МЗС рф пояснило це тим, що "колективний Захід" нарощує в прилеглих до росії регіонах "дестабілізуючі ракетні потенціали".

війнаракетиЗахідХолодна війнаросія загроза

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