Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Відмова ЄС від переговорів про вступ означатиме, що це вето наклав путін – Зеленський

13 грудня 2023, 15:21
Відмова ЄС від переговорів про вступ означатиме, що це вето наклав путін – Зеленський
Володимир Зеленський
Президент заявив, що Україна зробила все можливе, щоб якась держава не блокувала переговори.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу цього тижня не узгодять спільну позицію про відкриття переговорів про вступ України, то це означатиме, що президент російської федерації путін знайшов можливість накласти вето на це рішення.

Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Зокрема, у президента запитали, чого він очікує від саміту ЄС 14-15 грудня, яке би послання він хотів передати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану і чи є в України план "Б", якщо переговори про вступ в ЄС не розпочнуться.

"По-перше, це дуже непроста зустріч, непростий саміт, який відбудеться, починаючи з 14 грудня. Ми дуже задоволені, що 99 країн з усього складу  повністю підтримують Україну. І вони готові розпочати переговори щодо майбутнього членства України в ЄС", - сказав Зеленський.

При цьому, президент відзначив, що є блокування з боку Угорщини.

це факт. З нашого боку, ми були дуже конструктивні. Ми зробили абсолютно все, виконали усі рекомендації Єврокомісії, усі рекомендації наших партнерів, усі рекомендації щодо адаптації навіть тих законів, які отримали оцінку Венеціанської комісії. Тобто, Україна зробила усе, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати початок перемовин", - сказав глава держави.

За його словами, питання нині стосується стійкості Євросоюзу.

"Тому що в цьому році у росії не було жодної перемоги. Вони нічого не змогли зробити. Вони не змогли окупувати жодного села. Я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити. Але вони почали працювати з країнами, не тільки Європи, а країнами на багатьох континентах і тиснути на них. І тому, якщо не буде позитивного результату - тут питання не в плані "Б". У нас є тільки один план - це вибір нашого народу бути в ЄС. Тому, якщо не буде позитиву - це буде говорити про те, що путін наклав вето на це рішення", - наголосив президент.

 

зеленськийвійна в Україніросія окупантивступ в ЄС

Останні матеріали

Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Політика
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 23:40
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Політика
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 16:59
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Політика
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 12:41
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Політика
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 08:15
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється