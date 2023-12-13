Відмова ЄС від переговорів про вступ означатиме, що це вето наклав путін – Зеленський

Президент заявив, що Україна зробила все можливе, щоб якась держава не блокувала переговори.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу цього тижня не узгодять спільну позицію про відкриття переговорів про вступ України, то це означатиме, що президент російської федерації путін знайшов можливість накласти вето на це рішення.

Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Зокрема, у президента запитали, чого він очікує від саміту ЄС 14-15 грудня, яке би послання він хотів передати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану і чи є в України план "Б", якщо переговори про вступ в ЄС не розпочнуться.

"По-перше, це дуже непроста зустріч, непростий саміт, який відбудеться, починаючи з 14 грудня. Ми дуже задоволені, що 99 країн з усього складу повністю підтримують Україну. І вони готові розпочати переговори щодо майбутнього членства України в ЄС", - сказав Зеленський.

При цьому, президент відзначив, що є блокування з боку Угорщини.

"І це факт. З нашого боку, ми були дуже конструктивні. Ми зробили абсолютно все, виконали усі рекомендації Єврокомісії, усі рекомендації наших партнерів, усі рекомендації щодо адаптації навіть тих законів, які отримали оцінку Венеціанської комісії. Тобто, Україна зробила усе, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати початок перемовин", - сказав глава держави.

За його словами, питання нині стосується стійкості Євросоюзу.

"Тому що в цьому році у росії не було жодної перемоги. Вони нічого не змогли зробити. Вони не змогли окупувати жодного села. Я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити. Але вони почали працювати з країнами, не тільки Європи, а країнами на багатьох континентах і тиснути на них. І тому, якщо не буде позитивного результату - тут питання не в плані "Б". У нас є тільки один план - це вибір нашого народу бути в ЄС. Тому, якщо не буде позитиву - це буде говорити про те, що путін наклав вето на це рішення", - наголосив президент.