Відмовчатись не вдасться – Макрон закликав стати на бік України у війні проти росії
Країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти росії, є "співучасниками" нового російського імперіалізму.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Ті, хто сьогодні мовчить, служать – проти власної волі чи таємно з певною співучастю – справі нового імперіалізму", – сказав Макрон.
Макрон сказав, що агресія росії проти України ознаменувала "повернення до епохи імперіалізму та колоній" і що світ опинився перед вибором між "війною та миром".
Президент Франції висловив серйозне попередження тим, хто хоче залишатися на позиції "нейтралітету".
"Сьогодні я хочу чітко сказати: ті, хто хоче імітувати боротьбу неприєднання, відмовляючись чітко висловлюватися, роблять помилку, і понесуть історичну відповідальність", – сказав він, маючи на увазі рух неприєднання під час холодної війни.
Як раніше повідомляв iPress, президент Франції Еммануель Макрон закликав обмежити використання права вето у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
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