Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Відносини між Угорщиною та Швецією перебувають на низькому рівні – уряд Орбана

06 квітня 2023, 16:53
Відносини між Угорщиною та Швецією перебувають на низькому рівні – уряд Орбана
Фото: Getty Images
В офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявили, що відносини Угорщини та Швеції на низькому рівні.

Про це сказав керівник офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш.

Сьгодні повідомило Reuters.

Керівник офісу Орбана висловив стурбованість правлячої партії Угорщини щодо заявки Швеції на вступ до НАТО. За його словами, стурбованість також поділяє уряд Орбана. 

Ці занепокоєння посилилися тим, що Швеція і Фінляндія нещодавно приєдналися до позову Єврокомісії проти Угорщини через закон, який дискримінує людей на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

В Будапешті  закликали Стокгольм вжити заходів для зміцнення довіри.

"Поточні шведсько-угорські відносини... також через це втручання з боку ЄК перебувають на низькому рівні, і необхідні кроки для зміцнення довіри", — сказав Гергей Гуяш.
УгорщинаШвеціяОрбан

Останні матеріали

Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Політика
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 17:12
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 13:16
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Cуспільство
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 10:02
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Політика
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 16:17
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Політика
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 09:50
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Політика
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 16:11
Шпигунський детектив. Історія зникнення
Політика
Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 12:23
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється