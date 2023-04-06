Відносини між Угорщиною та Швецією перебувають на низькому рівні – уряд Орбана

В офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявили, що відносини Угорщини та Швеції на низькому рівні.

Про це сказав керівник офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш.

Сьгодні повідомило Reuters.

Керівник офісу Орбана висловив стурбованість правлячої партії Угорщини щодо заявки Швеції на вступ до НАТО. За його словами, стурбованість також поділяє уряд Орбана.

Ці занепокоєння посилилися тим, що Швеція і Фінляндія нещодавно приєдналися до позову Єврокомісії проти Угорщини через закон, який дискримінує людей на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

В Будапешті закликали Стокгольм вжити заходів для зміцнення довіри.

"Поточні шведсько-угорські відносини... також через це втручання з боку ЄК перебувають на низькому рівні, і необхідні кроки для зміцнення довіри", — сказав Гергей Гуяш.