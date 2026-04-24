Відновлення ракет, використаних США у війні з Іраном, може зайняти до 6 років – WSJ
24 квітня 2026, 13:31
США вже використали у війні з Іраном понад 1000 Tomahawk і до 2000 критично важливих ракет ППО.
США витратили значну кількість зброї під час бойових дій проти Ірану, через що не зможуть повноцінно захистити Тайвань від Китаю, якщо той захоче напасти на острівну країну найближчим часом. Такі побоювання мають деякі посадовці американської адміністрації.
Про це пише Wall Street Journal.
За словами співрозмовників видання, з початку війни проти Ірану 28 лютого США випустили понад 1000 ракет Tomahawk, а також від 1500 до 2000 критично важливих ракет ППО, зокрема THAAD, Patriot та ракет-перехоплювачів Standard.
Повна заміна цих запасів може зайняти до шести років, тож у короткостроковій перспективі США можуть постраждати від дефіциту боєприпасів. Усе це призвело до обговорення в адміністрації щодо коригування оперативних планів у межах підготовки до потенційного наказу щодо захисту Тайваню. Водночас WSJ наводить слова й інших представників адміністрації, які сказали, що США можуть скоротити терміни заміни боєприпасів коштом значних інвестицій в оборонно-промислову базу та зміщення акценту на виробництво недорогих боєприпасів.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заперечила інформацію WSJ, заявивши, що США "мають найпотужнішу армію у світі, повністю оснащену більш ніж достатньою кількістю зброї та боєприпасів – як тут, удома, так і у всьому світі – для ефективного захисту батьківщини та проведення будь-якої військової операції".
Також про те, що американські військові "мають усе необхідне для виконання операцій у час і в місці, обраному президентом", сказав і головний речник Пентагону Шон Парнелл.
Китай вважає територію Тайваню своєю частиною, тож останніми роками посилив свій дипломатичний, військовий та економічний тиск на самоврядний острів. Сам Сі Цзіньпін протягом останніх років неодноразово заявляв, що хоче "возз'єднання", якщо знадобиться – силою. А от уряд Тайваню наголошував, що хоче миру, але в разі нападу захищатиме себе. США та інші західні країни заявляють про підтримку Тайваню і прагнуть зміцнити його обороноздатність, засуджуючи агресивний авторитаризм Пекіна. Попри це, США досі дотримуються так званої політики "одного Китаю", згідно з якою не встановлюють офіційних дипломатичних відносин із Тайванем.