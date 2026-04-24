Відновлення ракет, використаних США у війні з Іраном, може зайняти до 6 років – WSJ

США вже використали у війні з Іраном понад 1000 Tomahawk і до 2000 критично важливих ракет ППО.

США витратили значну кількість зброї під час бойових дій проти Ірану, через що не зможуть повноцінно захистити Тайвань від Китаю, якщо той захоче напасти на острівну країну найближчим часом. Такі побоювання мають деякі посадовці американської адміністрації.

Про це пише Wall Street Journal.

За словами співрозмовників видання, з початку війни проти Ірану 28 лютого США випустили понад 1000 ракет Tomahawk, а також від 1500 до 2000 критично важливих ракет ППО, зокрема THAAD, Patriot та ракет-перехоплювачів Standard.

Повна заміна цих запасів може зайняти до шести років, тож у короткостроковій перспективі США можуть постраждати від дефіциту боєприпасів. Усе це призвело до обговорення в адміністрації щодо коригування оперативних планів у межах підготовки до потенційного наказу щодо захисту Тайваню. Водночас WSJ наводить слова й інших представників адміністрації, які сказали, що США можуть скоротити терміни заміни боєприпасів коштом значних інвестицій в оборонно-промислову базу та зміщення акценту на виробництво недорогих боєприпасів.