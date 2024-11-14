Відомі медіа La Vanguardia та The Guardian припиняють публікації в X через проблеми з модерацією

Четверте найчитаніше в Іспанії новинне видання заявило сьогодні, що соціальна мережа стала "ехокамерою" для дезінформації та теорій змови.

Іспанська газета La Vanguardia слідом за британською The Guardian припинить публікації в соцмережі американського мільярдера Ілона Маска X (колишня Twitter) та видалить звідти свої облікові записи.

Про це пише Reuters.

Четверте найчитаніше в Іспанії новинне видання заявило сьогодні, що соціальна мережа стала "ехокамерою" для дезінформації та теорій змови. La Vanguardia повідомила, що видалить із платформи свої облікові записи, однак не заборонятиме журналістам вести особисті акаунти. Водночас головний редактор газети Хорді Хуан заявив, що видалить свою сторінку.

До цього з платформи X вийшло британське видання The Guardian з огляду на пануючі расизм і теорії змови у соцмережі.

La Vanguardia, яка має 1,7 мільйона підписників у X, заявила, що після придбання Ілоном Маском у 2022 році соцмережа не має «ефективного та розумного» процесу модерації.

"З моменту приходу Маска на X, ця платформа дедалі більше допускає токсичний і маніпулятивний контент завдяки поширенню ботів. Ідеї, що порушують права людини, як-от ненависть до етнічних меншин, женоненависництво та расизм, є частиною популярного контенту на X, де вони захоплюють дедалі більше часу користувачів, щоб заробити більше грошей на рекламі", — написав Хуан.

La Vanguardia також заявила про поширення дезінформації про повінь в іспанській Валенсії ботами з таких віддалених країн, як Індія, зазначивши, що це стало однією з причин рішення вийти з соцмережі.

Крім того, Маск звільнив тисячі працівників, багатьох — із відділу модерації контенту, додала La Vanguardia. Зазначається, що Х ще й не брала в участі в програмі ЄС проти дезінформації у 2023 році.

Критики стверджують, що підхід Маска допустив поширення брехні та ненависті на платформі. Натомість Маск заявляє, що захищає свободу слова.