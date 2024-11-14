Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Відомі медіа La Vanguardia та The Guardian припиняють публікації в X через проблеми з модерацією

14 листопада 2024, 19:38
Відомі медіа La Vanguardia та The Guardian припиняють публікації в X через проблеми з модерацією
Четверте найчитаніше в Іспанії новинне видання заявило сьогодні, що соціальна мережа стала "ехокамерою" для дезінформації та теорій змови.

Іспанська газета La Vanguardia слідом за британською The Guardian припинить публікації в соцмережі американського мільярдера Ілона Маска X (колишня Twitter) та видалить звідти свої облікові записи.

Про це пише Reuters.

Четверте найчитаніше в Іспанії новинне видання заявило сьогодні, що соціальна мережа стала "ехокамерою" для дезінформації та теорій змови. La Vanguardia повідомила, що видалить із платформи свої облікові записи, однак не заборонятиме журналістам вести особисті акаунти. Водночас головний редактор газети Хорді Хуан заявив, що видалить свою сторінку.

До цього з платформи X вийшло британське видання The Guardian з огляду на пануючі расизм і теорії змови у соцмережі.

La Vanguardia, яка має 1,7 мільйона підписників у X, заявила, що після придбання Ілоном Маском у 2022 році соцмережа не має «ефективного та розумного» процесу модерації.

"З моменту приходу Маска на X, ця платформа дедалі більше допускає токсичний і маніпулятивний контент завдяки поширенню ботів. Ідеї, що порушують права людини, як-от ненависть до етнічних меншин, женоненависництво та расизм, є частиною популярного контенту на X, де вони захоплюють дедалі більше часу користувачів, щоб заробити більше грошей на рекламі", — написав Хуан.

La Vanguardia також заявила про поширення дезінформації про повінь в іспанській Валенсії ботами з таких віддалених країн, як Індія, зазначивши, що це стало однією з причин рішення вийти з соцмережі.

Крім того, Маск звільнив тисячі працівників, багатьох — із відділу модерації контенту, додала La Vanguardia. Зазначається, що Х ще й не брала в участі в програмі ЄС проти дезінформації у 2023 році.

Критики стверджують, що підхід Маска допустив поширення брехні та ненависті на платформі. Натомість Маск заявляє, що захищає свободу слова.

медіаX (Twitter)Ілон Маск

Останні матеріали

Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цізньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цізньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 21:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється