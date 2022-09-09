CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідомий британський гурт Florence + The Machine виставив на продаж невеликий фотожурнал Lace Monsters Zine "A fairytale in four dreams", що містить кадри зі зйомок кліпу в Києві до повномасштабного вторгнення рф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відомий гурт із Британії виставив на продаж журнал із фото з довоєнного Києва
Фото: florenceandthemachine / Instagram
Про це гурт Florence + The Machine повідомив у Instagram.
Усі фотографії зробив продюсер Гілберт Трехо в українській столиці у листопаді 2021 року під час зйомок кліпів з альбому Dance Fever. Дизайн журналу розробила студія Thunderwing. На кадрах можна впізнати Київський крематорій та корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Режисеркою кліпів Florence + The Machine стала Отем де Уайлд. Вона знімала три кліпи гурту на композиції з альбому Dance Fever, і всі три – в Україні. Зйомками займалася київська студія Radioaktive Film.
Усі зібрані гроші від продажу Lace Monsters Zine "A fairytale in four dreams" артисти передадуть до українського благодійного фонду Future for Ukraine, який надає гуманітарну та медичну допомогу медичним закладам, пораненим внаслідок бойових дій і дітям, які постраждали від війни.
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09 09 2022 15:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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